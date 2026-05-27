Harfuch revela detención de 85 funcionarios por nexos con el crimen organizado

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó desde Palacio Nacional que 85 funcionarios y ex funcionarios han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado en lo que va de la actual administración, entre ellos seis presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su aprehensión.

García Harfuch subrayó que las detenciones abarcan a servidores públicos de distintas afiliaciones partidistas.

“Durante esta administración, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad han detenido a 85 funcionarios y ex funcionarios, entre los que se encuentran seis presidentes municipales en funciones al momento de su detención”, afirmó.

Precisó que sin importar el partido o color político, quienes cuenten con indicios y pruebas en su contra serán investigados y detenidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la postura institucional y afirmó que, ante cualquier evidencia de colusión entre funcionarios públicos y grupos delictivos, el Gobierno federal actúa de manera inmediata.

“Si hay personas, funcionarios públicos vinculados con algún grupo delictivo, se actúa. Se procesan, tal es el caso de que hay funcionarios públicos de municipios principalmente que comprueba que la Fiscalía General de la República encontró que había colusión y se actúa”, declaró.

Además, reconoció la necesidad de continuar trabajando para que la ciudadanía se sienta segura.