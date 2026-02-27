Harfuch revela que cuatro líderes del CJNG están bajo investigación como posibles sucesores de ‘El Mencho’

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló durante la conferencia mañanera celebrada en Mazatlán, que cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación se encuentran bajo investigación, dos de los cuales son considerados los candidatos más probables para asumir el mando de la organización criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“Tenemos identificados a cuatro líderes fuertes, sobre todo dos, que podrían sustituir a ‘El Mencho’ en el CJNG y ya están bajo investigación”, declaró García Harfuch ante medios de comunicación.

El Secretario precisó que esos cuatro perfiles corresponden a los mandos regionales de mayor peso dentro de la estructura criminal.

Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Según un comunicado del Gabinete de Seguridad, el capo, de 59 años y fundador del CJNG en 2009, fue capturado y herido durante la acción, y falleció en el traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

En el mismo operativo perdió la vida Hugo “N”, “El Tuli”, identificado como uno de los colaboradores más cercanos a Oseguera Cervantes.

La operación fue ejecutada conjuntamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con participación de inteligencia de Estados Unidos.

Entre los nombres que analistas en seguridad y autoridades de inteligencia mexicanas y estadounidenses han señalado como posibles relevos figuran Audias Flores Silva, “El Jardinero”, líder regional con presencia en Michoacán, Jalisco y Nayarit; Ricardo Ruiz Velasco, “El RR” o “Doble R”, mando destacado de uno de los brazos armados del CJNG en Jalisco; Juan Carlos Valencia González, “El 03”, hijastro de Oseguera Cervantes; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, señalado por el Departamento de Estado en junio de 2025 como posible sucesor por su influencia en Manzanillo, Colima, donde habría facilitado la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo.

García Harfuch informó, asimismo, que la SSPC tiene abiertas investigaciones contra policías municipales con presuntos vínculos con el CJNG, luego de que en la cabaña donde se ocultaba “El Mencho” en Tapalpa se encontraran listas detalladas de pagos a agentes, pistoleros, extorsionadores y halcones al servicio del cártel.

El Secretario señaló que será la FGR la instancia encargada de proporcionar mayores detalles respecto a la denominada narconómina y de determinar si se abrirán nuevas carpetas de investigación.

”En cualquier caso donde haya indicios para iniciar una investigación, así se hará”, subrayó.

Afirmó que no se registró un repunte de violencia a nivel nacional tras la muerte de Oseguera Cervantes.

Según precisó, los episodios más críticos ocurrieron el propio 22 de febrero, con ciertos incidentes el día 23, y para el día 25 la situación se había normalizado en las principales regiones de influencia del CJNG.

García Harfuch agregó que los bloqueos carreteros registrados en los días posteriores al operativo ya no se presentaban a la fecha de la conferencia.