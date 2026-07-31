Harfuch revela que hijo del ‘R1’ pidió matar a la influencer Valeria Márquez

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, habría solicitado a su padre que cometieran el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, con quien mantenía una relación sentimental.

Detalló que la joven había sido amenazada en varias ocasiones por el hijo de Álvarez Ayala antes del crimen, y señaló que la Fiscalía General de la República dará a conocer información adicional respecto al caso.

“Sí, ya se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, al ‘R1’, que cometan el feminicidio”, expresó.

Precisó que la indagatoria por el feminicidio es distinta a la que derivó en la captura de Álvarez Ayala el 30 de julio, relacionada con el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, aunque la detención aportó elementos para ambas líneas de investigación.

“Es una investigación distinta a la del Alcalde Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios, e indicios también para encontrar a la otra persona que tiene que ver con el homicidio que es el hijo de este sujeto. El hijo de ‘R1’ está libre y estamos en búsqueda de él”, apuntó García Harfuch.

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a balazos el 13 de mayo de 2025 en una estética ubicada en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco.

La influencer realizaba una transmisión en la plataforma TikTok cuando un hombre que se presentó como repartidor preguntó por ella y posteriormente le disparó.

En esa red social difundía contenido respecto a su vida personal y a su negocio.

Álvarez Ayala es identificado como integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su hijo permanece prófugo y es buscado por las autoridades federales.