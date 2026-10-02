Hasta 150 diputados de Morena buscarán reelección; podrán registrarse sin pedir licencia

Entre 130 y 150 diputadas y diputados federales de Morena buscarán reelegirse en 2027, estimó este jueves su coordinador, Ricardo Monreal, quien explicó que podrán registrarse en el proceso interno sin pedir licencia, aunque deberán someterse a encuestas en sus distritos para que el partido defina sus candidaturas. En conferencia de prensa en San Lázaro, el también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que mantenerse en funciones no permitirá a los aspirantes utilizar recursos públicos para favorecer sus aspiraciones y anticipó la emisión de lineamientos para impedirlo. La cifra de interesados, aclaró, surgió de conversaciones con integrantes de su bancada y todavía no corresponde a un balance de solicitudes, pues el registro apenas comenzó.

Hasta 150 legisladores buscarán mantener su curul en San Lázaro.

“Yo estimo, en un número muy aproximado, hasta ahora estimado por la conversación que he tenido con diputados y diputadas, que tendremos una inscripción de aproximadamente entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir”, dijo. La participación de los diputados se dará en el marco de la convocatoria que Morena publicó para definir sus 300 coordinaciones distritales federales, un proceso previo a las candidaturas de 2027, cuyo registro estará abierto del 1 al 4 de octubre y se realizará en línea. Monreal explicó que los legisladores interesados deberán pasar por el método de selección del partido, por lo que inscribirse no les garantiza volver a competir por una curul. “Sin embargo, el registro empieza ahora y estarán sometidos a una encuesta en sus distritos, y en razón de eso, el partido seleccionará”, señaló.

Ricardo Monreal adelantó que los diputados podrán reelegirse sin pedir licencia.

El coordinador atribuyó el número de interesados a que 2027 será la última elección federal que permitirá a los diputados buscar un periodo consecutivo antes de la aplicación de la prohibición constitucional en 2030. El transitorio tercero de la reforma en materia de no reelección y nepotismo electoral establece que esa prohibición será aplicable a los procesos federales y locales de 2030, de modo que quienes entonces ocupen los cargos comprendidos por la reforma no podrán postularse para reelegirse.

Sin licencia, con límite al uso de recursos públicos Monreal aseguró que los diputados federales que se registren para buscar la reelección no tendrán que separarse de sus cargos, una condición que, según explicó, fue aclarada por la instancia de elecciones de Morena después de la publicación de la convocatoria. Ante una pregunta sobre las reglas para quienes permanezcan en funciones, sostuvo que se emitirán lineamientos, incluso del Instituto Nacional Electoral (INE), para evitar que utilicen bienes públicos en su beneficio.

Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva, descartó sancionar las ausencias.

“Va a hacerse todo eso, para no usar ningún tipo de bienes públicos en beneficio de las campañas a las que se van a someter”, afirmó, sin detallar en esa respuesta los mecanismos de vigilancia ni las sanciones. Para justificar que los aspirantes continúen en funciones, el coordinador aludió al ausentismo registrado el miércoles durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora. “Porque imagínense con ese número de solicitudes que se retiraran sería más caótico que la sesión de ayer”, dijo. En la misma conferencia, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que los diputados habían registrado su asistencia antes de retirarse y sostuvo que el reglamento no contempla una sanción para esa situación cuando no hay una votación posterior. Sobre su propia reelección, Monreal aseguró que todavía no se había inscrito y que puso su posición a disposición de Morena para que el partido determine si debe continuar.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, enfrentó ausentismo en su comparecencia.