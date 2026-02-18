$!Hasta un millón de pesos al mes, así son las pensiones millonarias de ex funcionarios de CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza

Ante la reforma constitucional que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un límite a las exorbitantes jubilaciones de exfuncionarios de confianza, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los “hallazgos críticos” que están detrás de la iniciativa, los cuales incluyen hasta una pensión de poco más de un millón de pesos al mes.

Durante la mañanera de este miércoles, Raquel Buenrostro expuso que, mientras el promedio mensual de una pensión en México es de aproximadamente 7 mil 092 pesos, existen ex directivos de empresas estatales, como de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que perciben hasta 140 veces más esa cantidad.

En el reporte, Buenrostro destacó la situación de Luz y Fuerza como el ejemplo más agudo de “pensiones exorbitantes” al señalar que, pese a estar en liquidación, el erario financia pagos mensuales que superan el millón de pesos para una sola persona.

Las cifras oficiales indicaron que el 67 % de los extrabajadores de LyFC —9 mil 457 personas— reciben una pensión que oscila entre los 100 mil y el millón de pesos al mes.

De este grupo, 3 mil 504 jubilados cobran actualmente un monto superior al sueldo neto de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el documento, a estos jubilados se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con recursos públicos, lo que representa un costo adicional de 2 mil 367 millones de pesos por año.

“Esto está muy por encima de los extrabajadores que ya ahorita se encuentran en proceso de jubilación”, dijo Buenrostro.