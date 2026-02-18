$!Hasta un millón de pesos al mes, así son las pensiones millonarias de ex funcionarios de CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza

Ante la reforma constitucional que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un límite a las exorbitantes jubilaciones de exfuncionarios de confianza, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los “hallazgos críticos” que están detrás de la iniciativa, los cuales incluyen hasta una pensión de poco más de un millón de pesos al mes.
Durante la mañanera de este miércoles, Raquel Buenrostro expuso que, mientras el promedio mensual de una pensión en México es de aproximadamente 7 mil 092 pesos, existen ex directivos de empresas estatales, como de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que perciben hasta 140 veces más esa cantidad.
En el reporte, Buenrostro destacó la situación de Luz y Fuerza como el ejemplo más agudo de “pensiones exorbitantes” al señalar que, pese a estar en liquidación, el erario financia pagos mensuales que superan el millón de pesos para una sola persona.
Las cifras oficiales indicaron que el 67 % de los extrabajadores de LyFC —9 mil 457 personas— reciben una pensión que oscila entre los 100 mil y el millón de pesos al mes.
De este grupo, 3 mil 504 jubilados cobran actualmente un monto superior al sueldo neto de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el documento, a estos jubilados se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con recursos públicos, lo que representa un costo adicional de 2 mil 367 millones de pesos por año.
“Esto está muy por encima de los extrabajadores que ya ahorita se encuentran en proceso de jubilación”, dijo Buenrostro.
Pensiones de CFE y Pemex
En cuanto a las empresas energéticas activas, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, el volumen de pensiones representa una multimillonaria.
La secretaria Anticorrupción detalló que en la CFE tiene un padrón de 54 mil 008 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 40 mil 950 millones de pesos.
Entre los “hallazgos críticos” destacó que se detectaron 2 mil 199 pensionados que reciben montos superiores a las percepciones de Sheinbaum, lo que cuesta al año 4 mil 496 millones de pesos.
En el desglose, existen casos que van desde los 200 mil hasta los 601 mil 156 pesos mensuales. Además, exhibió que 45 mil 680 casos superan el monto de la pensión más alta del ISSSTE de 35 mil 193 pesos.
En Pemex, la empresa petrolera cuenta con un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, que equivalen a un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos.
En Petróleos Mexicanos, dijo Buenrostro, hay 544 pensionados que ganan más que la presidenta, con un costo anual de mil 827 millones.
El análisis resaltó que 618 personas tienen una pensión mayor a lo que gana el propio director general de Pemex en activo. Los jubilados de confianza de la paraestatal reciben, en promedio, hasta 39 veces más que el promedio nacional.
Pensiones de Nafin, Banobras y Bancomext
La iniciativa de Sheinbaum también abarca a la banca de desarrollo. El informe de Buenrostro detalló casos específicos en tres instituciones:
- Bancomext: 22 exfuncionarios ganan más que la mandataria; las pensiones más altas oscilan entre 200 mil y 280 mil pesos.
- Banobras: 19 pensionados superan el ingreso presidencial, costando 37 millones de pesos anuales al erario.
- Nacional Financiera (Nafin): 9 personas reciben montos superiores al de la mandataria, con un tope también ubicado en el rango de los 280 mil pesos mensuales.
- Frente a estos datos, donde exfuncionarios superan los topes máximos del ISSSTE y del IMSS, la reforma al artículo 127 constitucional busca establecer como límite que nadie pueda percibir una pensión pública mayor al 50 % del salario presidencial.