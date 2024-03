Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que había un total de 23 candidatos que pidieron protección durante el proceso electoral.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial detalló el proceso que se estableció junto con el Instituto Nacional Electoral, para que los candidatos solicitaran la protección de las autoridades.

Rodríguez Velázquez explicó que en total había 23 solicitudes de protección hasta el 4 de marzo, incluidos los tres candidatos a la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

“Hasta ayer lunes 4 de marzo, tenemos 23 solicitudes de protección. tres de quienes compiten por la Presidencia de la República. También tenemos tres solicitudes de candidatos al gobierno de los estados, siete de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal”, detalló.

Rodríguez Velázquez explicó que la protección a candidatos a las alcaldías y otros cargos locales durante el proceso electoral, correspondería a los gobiernos estatales y municipales.

“Vuelvo a insistir lo que acabo de informar, que la responsabilidad sobre los aspirantes a cargos de elección popular local están a cargo de los gobiernos de los estados y los municipios”, indicó, quien fue cuestionada respecto si dichas administraciones no tuvieran la capacidad de protección, el Gobierno de México les ayudaría.

“Tendríamos que estarlo analizando, tendríamos que estarlo analizando, ya estamos nosotros, por instrucción del señor Presidente, en la responsabilidad de cuidar a los aspirantes a las nueve gubernaturas estatales y de la Ciudad de México”, respondió.

Andrés Manuel López Obrador culpó a los candidatos de la oposición y sus estrategas de magnificar los problemas de violencia e inseguridad durante el proceso electoral en el País para “sacar raja” política, debido a que, según él, los ciudadanos estaban seguros, con tranquilidad y felices.

“Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generan miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen, de inseguridad, todo eso es parte de las circunstancias, lo que puedo comentar es que la gente está tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del Inegi”, dijo.

“El pueblo de México es feliz, muy feliz y no hay ese ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos, electorales, la verdad están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada, esa es mi opinión, no es por ahí”, enfatizó.