Hay fentanilo en México y se produce: Ken Salazar, en despedida como embajador

Ken Salazar dijo, durante su despedida en dicho cargo, que sí había fentanilo y también sabía que se producía en territorio mexicano.

Antes, durante su última conferencia como representante diplomático de Estados Unidos en México, Salazar recomendó a las autoridades mexicanas estudiar los objetivos de Donald Trump, presidente electo de EU, para proponer estrategias que lo beneficiaran como país.

Asimismo, el diplomático estadounidense aprovechó dicha convocatoria, para hacer una rifa con los reporteros, ofrecer una rosca de Reyes y mostrar fotografías de su trayectoria como titular de la Embajada de EU.

“Yo creo que lo que debería hacer México es tomar ventaja de las cosas que se quieren hacer. Podemos hablar de migración y seguridad, ahí está lo de fentanilo, el tráfico de armas”, enfatizó Salazar, quien recomendó estudiar los objetivos del presidente electo estadounidense, para que México propusiera acciones concretas en las que le fuera posible cooperar.

“El presidente electo habla del muro entre Estados Unidos y México, yo la manera en que veo estas realidades es la posibilidad de cortinas de seguridad, que se apoyen y se planifiquen de manera conjunta entre México y Estados Unidos. Es el interés de México tener una frontera segura, moderna y ordenada”, explicó.

Respecto al tema del fentanilo, Salazar opinó que el debate en torno al reportaje que publicó el diario The New York Times (NYT), sobre un presunto laboratorio en que se fabricaría el opioide, en Culiacán, Sinaloa, no ayudaba a resolver el problema de fondo.

El diario estadounidense NYT rechazó, el 30 de diciembre de 2024, que su reportaje de que pleno centro de Culiacán, “en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida, una cocina de fentanilo procesa unas 200 mil dosis”, no fuera creíble, tal como lo indicó, el mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sé que pasa, hay fentanilo en México y también sé que se produce. Pero eso un debate que se produce o no se produce, no lleva a donde tenemos que ir. Con todo respecto al Gobierno de México, tenemos que trabajar juntos”, aseguró Salazar.

Antes de concluir, Salazar explicó que se iba contento con su desempeño como embajador, aunque señaló que debería haber continuidad para consolidar la relación económica y mejorar estrategias de seguridad.

Salazar anunció, el 11 de diciembre de 2024, que dejaría dicho cargo el 7 de enero de 2024. Esto 13 días antes de que tome posesión Donald Trump como presidente de EU.

“He compartido con mi amigo, @POTUS Biden, lo honrado que me he sentido de servir como embajador de en , y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país”, escribió Salazar.

“Hasta entonces, continuaré trabajando con nuestros 3,300 empleados en Misión México para fortalecer la relación bilateral más importante del mundo y garantizar que estén preparados para seguir impulsando la integración de América del Norte durante la transición que viene”, enfatizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió, el 11 de diciembre de 2024, que defenderá la soberanía mexicana ante Ronald Douglas Johnson, “Ron”, próximo titular de la Embajada de Estados Unidos en México, nominado, un día antes, por Trump.

“Con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiere, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación”, enfatizó Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa matutina Sheinbaum aseguró que la población mexicana debería “tener la certeza” de que su Gobierno siempre iba a defender a México. Insistió en que ambos gobiernos tendrían que colaborar, sin la subordinación de nadie. Especialmente, llamó a la cooperación en la estrategia de seguridad.

“Y que cualquier colaboración, coordinación con el Gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales. Siempre eso lo tenemos que defender porque durante, particularmente, el periodo de [Felipe de Jesús] Calderón [Hinojosa] hubo mucha subordinación”, aclaró la mandataria mexicana.

El mismo día, por su parte, Ken Salazar indicó que no conocía a Johnson.

“Al embajador nuevo no lo conozco, vamos a ver. Esperamos que la grandeza de México y la grandeza de Estados Unidos la sigamos llevando hacia adelante [...] No quiero comentar, yo lo que quiero es el éxito de Estados Unidos y México”, dijo el diplomático estadounidense.