Hay más de 24 mil mujeres desaparecidas en México; situación ‘gravísima’, reconoce Segob

En México hay 24 mil niñas y mujeres desaparecidas, por lo que se requiere actuar en coordinación y con profesionalismo para que sean encontradas, afirmó Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación.

”Ojalá esta indignación que tenemos todas el día de hoy, todas y todos, y esta tristeza nos haga direccionar nuestro profesionalismo, nuestras capacidades que son muchas, hacia la búsqueda de todas. Por Debanhi [Susana Escobar Bazaldúa] y las más de 24 mil. Ni una más”, expresó.

Al participar en un evento sobre Protocolo Alba, la funcionaria federal pidió hacer a un lado las “tensiones” institucionales y reforzar la coordinación interinstitucional para hacer búsquedas eficientes, ya que no hacerlo, según advirtió, tiene consecuencias fatales.

“Si nosotras ‘googleamos’ en este momento nuestro nombre va a haber una mujer desaparecida con nuestro nombre: Karla, Sol, Débora, Brenda, Lucía, todas nuestras desaparecidas que son más de 24 mil 600 el día de hoy, están esperando que les encontremos”, aseveró Quintana Osuna.

”Están esperando que nos coordinemos por fin y que dejemos a un lado las tensiones institucionales, las cuestiones legales de qué nos toca hacer a uno y que nos toca hacer a otro, tenemos que encontrarlas inmediatamente, no coordinarnos tiene consecuencias vitales y fatales, y todos aquí lo sabemos”, insistió.

”No sólo mesas tras mesas, que tenga consecuencias inmediatas; la vida de las mujeres así lo requiere. Dejemos al lado la estigmatización [...] Lo que queremos es encontrarlas con vida y con bien y no como víctimas de un delito ninguna búsqueda es infructuosa y cada minuto cuenta. Al lado entonces le sistematización impulsemos la coordinación”, finalizó.





GRAVÍSIMA, SITUACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, RECONOCE LA SEGOB

México enfrenta una “gravísima” situación de violencia contra las mujeres que requiere una atención con visión de Estado, fuera del celo o pereza institucional, afirmó, el 25 de abril del 2022, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.

”Tenemos que frenar los problemas de violaciones a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Ya estamos enfrentando una gravísima situación de violencia contra las mujeres”, admitió, al encabezar el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba.

”Requiere de un esfuerzo institucional que bien se ha dicho aquí, va más allá de la coordinación entre instituciones públicas, tenemos que asumirlo como una tarea del Estado donde cada quién debe de cumplir con su responsabilidad, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta”, agregó.

Encinas Rodríguez alertó que el fenómeno de la desaparición de mujeres está asociado a diversas causas, pero particularmente a la comisión de delitos que atentan contra la vida e integridad de dicho género, como son la trata de personas y la agresión sexual.

”El rango de desaparición de las mujeres oscila básicamente entre los 12 y los 19 años de edad, abundó el subsecretario, aunque también existe desaparición de niñas de manera ‘muy significativa’”, detalló.

”Y aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional, más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al Gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las fiscalías de los estados y el Poder Judicial, trabajar de manera conjunta”, enfatizó.

”Este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, trasciende el ámbito de la responsabilidad exclusiva de alguno de los órdenes de gobierno y es importante que actuemos de manera conjunta, más aún cuando se registra desaparición de 9 mujeres todos los días y eso no puede postergarse”, dijo.

Encinas Rodríguez destacó que el Protocolo Alba -que se concibió como un mecanismo de atención, reacción inmediata y coordinación interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas-, ha funcionado de manera importante, pero resulta insuficiente.

Por último, el funcionario federal exhortó a construir un consenso para que la actualización de dicho protocolo pueda prosperar de forma adecuada a partir de criterios mínimos y la experiencia de las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías estatales y los gobiernos locales.