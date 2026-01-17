$!Hay muchos más ranchos Izaguirre: Guerreros Buscadores de Jalisco asegura que el caso solo es ‘la punta del iceberg’

La investigación del Rancho Izaguirre está marcada por filtraciones de funcionarios de la FGR que alertaban al crimen organizado antes de cateos e intervenciones, de acuerdo con nuevos testimonios provenientes de víctimas de reclutamiento forzado que estuvieron en el rancho y que tuvieron que huir a Estados Unidos, donde ahora consideran entregar a la DEA las pruebas que poseen, afirmó Indira Navarro, representante de Guerreros Buscadores de Jalisco. En entrevista con Animal Político, Navarro aseguró que este caso es “la punta del iceberg o la caja de Pandora que abrió muchísimas líneas de investigación”. Testigos ignorados y rumores de “contubernio” dentro de la FGR Las declaraciones de la buscadora se dan como seguimiento a la carta que el colectivo difundió el pasado 12 de enero, en la que denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) abandonó la investigación del Rancho Izaguirre y que desde ahí se filtraba información clave al crimen organizado antes de cateos u operativos federales. Navarro explicó que las denuncias se sustentan en nuevos testimonios de jóvenes que estuvieron reclutados en el rancho, lograron escapar, intentaron declarar ante la FGR y fueron ignorados, lo que los llevó a huir por su cuenta hacia Estados Unidos, donde consideran entregar a la DEA las pruebas que describen como “muy delicadas”. Explicó que, pese a que la FGR insiste en que el rancho no fue abandonado, “de nada sirve que esté resguardado algunas ocasiones, cuando lo importante es que se hiciera la intervención dentro del rancho”, pues desde aproximadamente julio no había ingresado “ni un perito forense ni antropólogo”.

Dijo que con el anterior fiscal federal sí hubo avances y cateos, pero el relevo en la institución dejó al colectivo sin comunicación. “Llega un momento en que de plano nos cerraron la puerta”. Tras la difusión de la carta, este viernes, Indira Navarro se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, Mariana Díaz Figueroa, la fiscal especial de desparecidos, Adriana Lizárraga, y la comisionada de Busqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo. “Reafirmamos el compromiso del Gobierno de México para mantener una colaboración permanente en favor de la búsqueda de personas, con una visión centrada en las familias, el acompañamiento permanente y la cercanía institucional”, publicó Medina en sus redes sociales. “Escuelita del terror”: nuevos testimonios y rutas de reclutamiento Durante ese periodo surgieron nuevos testigos —jóvenes reclutados que habían logrado escapar tras pasar por la llamada “escuelita del terror”—, quienes estaban dispuestos a acogerse a un programa de testigos protegidos, pero al no ser escuchados por la FGR decidieron salir del país: “Ellos dijeron: ‘¿Sabes qué? Esperamos un tiempo prudente porque queríamos ayudar’. Pero al final, al no ser escuchados por el Estado mexicano, tienen que buscar la manera de sobrevivir’”.

Estos jóvenes aseguraron tener pruebas de que personal de la FGR daba avisos previos al crimen organizado cuando se acercaba un operativo federal o un cateo a gran escala. “Hablamos de personal cercano al área de seguridad a nivel nacional que trabajaba en contubernio”. Señaló que “uno de los testigos principales estaba en el área de comunicación”, desde donde obtenía información sobre operativos federales y la entregaba por adelantado al crimen organizado. Reclutamiento forzado: nuevas modalidades y centros de rehabilitación Tras la publicación de la carta del 12 de enero, el colectivo tuvo acercamientos con autoridades estatales y federales, incluido el secretario general de Gobierno y la fiscal de personas desaparecidas, así como reuniones programadas con la Fiscalía de Derechos Humanos; sin embargo, hasta el momento no han tenido contacto con la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, quien asumió el cargo en diciembre de 2025 tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Navarro dijo que se les informó que se reactivaría un plan de trabajo para volver a ingresar al rancho y revisar las evidencias pendientes, algo urgente considerando que las 20 personas detenidas por el caso están en proceso de apelación: “Hay muchas evidencias por sacar, pruebas muy importantes para seguir culpando a las personas que son detenidas”. Además, afirmó que existen indicios de delitos más graves aún no detallados públicamente por razones de seguridad, y que podrían involucrar tráfico de órganos. También señaló que otros predios y ranchos están implicados, que los cateos previos permitieron rescatar a más de 60 personas y que el colectivo exige que esos operativos continúen. “El Rancho Izaguirre no era solo, hay muchos más ranchos Izaguirre. Se estuvieron cateando muchísimos predios y casas de seguridad que fueron positivos, y se lograron rescatar a más de 60 personas y es lo que queremos que siga”, dijo. Y agregó: “Por eso, al decir Rancho Izaguirre no se trata nada más de solo el Rancho Izaguirre, sino todo lo que se destapó y sí, por supuesto, esto sigue funcionando, cambian el modus operandi del reclutamiento”. Aseguró que si bien el crimen organizado mantiene los mecanismos ya conocidos —falsas ofertas laborales, videojuegos como Roblox y redes sociales—, ahora también se cometen levantamientos directos “sin necesidad de engaño”, y se ha sumado una modalidad altamente preocupante: el reclutamiento desde centros de rehabilitación. Describió que en estos centros, algunos operando en colusión con grupos criminales, los jóvenes son llevados de forma forzada o mediante engaños, mantenidos un tiempo en instalaciones donde se les mantiene “en anonimato”, luego trasladados a otros lugares y finalmente enviados a la sierra. Explicó que incluso las familias que ingresan voluntariamente a sus hijos a estos centros terminan sin saber qué ocurrió cuando les informan que “se escaparon”, cuando en realidad fueron entregados al crimen organizado.