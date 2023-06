A dos días de que el Consejo Nacional Morena defina el método de selección para la candidatura de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pareció dar un discurso de despedida en su gira por Xilitla, en San Luis Potosí, en un evento de Programas del Bienestar.

Ahí dijo que no era opción su reelección, ya que se apega a su criterio de que no hay que tenerle mucho cariño ni al poder, ni al dinero.

“Por eso y por otras razones que así muy rápido les expreso, yo ya voy a terminar mi ciclo, me voy tranquilo por dos o tres razones: primero, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección, soy maderista. Segundo, porque hay relevo, me puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme tiene capacidad, los conozco y van a garantizar continuidad con cambio. Y lo tercero, ya es un asunto más íntimo, tengo el criterio de que no hay que tenerle mucho apego, mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder, ni al dinero”, dijo López Obrador.

Reiteró que en enero de 2024 aumentará la pensión a adultos mayores en un 25 por ciento, además de mencionar que ese programa se elevó a rango constitucional.

“Ya está en la Constitución en el artículo 4º, ya quedó establecido que se trata de un derecho de los adultos mayores de México, y esté quien esté en la Presidencia tienen que seguir otorgando ese apoyo a los adultos mayores. Incluso en la misma Constitución, lo que se conoce como artículos transitorios, hay uno en donde se establece que año con año tiene que ir aumentando el monto destinado para la pensión a los adultos mayores”, detalló.

Dijo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, pues argumentó que es como querer apagar el fuego con el fuego.

Señaló que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, definió que la paz es fruto de la justicia y pidió fortalecer mucho nuestros valores culturales,

“No es cierto que vinieron los españoles, los europeos a civilizarnos, no; antes, mucho antes, 2 mil, 3 mil años antes de que llegaran los europeos ya en México habían florecido grandes civilizaciones, grandes culturas. Y por ese México profundo, por esas raíces profundas, culturales, por eso es que hemos podido salir adelante frente a todas las adversidades, las culturas nos han protegido, nos han salvado de calamidades, de inundaciones, de temblores, de pandemias, de malos gobiernos y México siempre renace”, expresó en su discurso.

“¿Por qué? Por sus culturas. Entonces no hay que avergonzarnos de nuestro pasado; al contrario, fortalecer nuestra identidad. El que no sabe de dónde viene, no va a saber nunca hacia dónde va. Y no estarnos avergonzando, apenando, si tenemos tradiciones y tenemos costumbres, si tenemos lenguas, organización social, que viene de muy lejos, y mantener esos valores, esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que nos ayuda mucho”, añadió.

Comparó el estilo de vida de Estados Unidos en cuanto a la familia al señalar que en el País vecino los hijos van creciendo, son adolescentes y ya se tienen que ir de la casa.

“Hace poco leí que unos padres fueron, la mamá, el papá, a acusar a un hijo ante la autoridad, ante un Juez, porque ya había cumplido 30 años y no se quería ir de la casa, y el juez les dio la razón a los papas. Aquí eso no sucede, nosotros nunca queremos que se vayan nuestros hijos de la casa, por eso hasta abusan y se quedan más de la cuenta, y todavía se casan y van ahí al solar, ¿no?, y se amplía la casa, y ahí están los nietos. Así estamos acostumbrados. Bueno, pero eso no es malo, eso es muy bueno, porque nos mantiene unidos, la familia, unidad, no desintegrada”, señaló.

Dijo que todos los apoyos deben llegar de forma directa al beneficiario, que no debe haber intermediarios.

“Nada de que ‘yo soy de la Organización Independiente de la Huasteca’ o ‘soy de la Organización Popular de San Luis Potosí’ o ‘soy de la Organización Emiliano Zapata’ o la Organización Francisco Villa o de la Organización Ponciano Arriaga. No, no, no, primo hermano, ya se acabó, no se va a entregar nada a las organizaciones, es directo, porque si se entrega a las organizaciones muchas veces no llega o llega con moche, con piquete de ojo”, sentenció.