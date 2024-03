Además, podríamos esperar que en un área bien conservada los tiburones se coman al pez león. Podrían, pero no quieren. Para empezar, no están habituados a la apariencia del pez león; no hay nada parecido de manera natural en el Caribe. Prefieren sus peces habituales, pero además cuando empiezan a conocer al pez león, se dan cuenta de que no es tan sencillo comérselo. Las espinas de sus aletas están erectas cuando está a la defensiva y son venenosas.

—¿Qué desafíos suponen para la investigación? ¿Hay hallazgos recientes interesantes respecto a estas especies?

—El hecho de que el pez león se está equilibrando en su abundancia con el resto de las especies del ecosistema marino, es interesante. ¿Por qué ocurre? Eso es un campo de investigación abierto e interesante.

En el caso del pez diablo en agua dulce, algo muy interesante es que parece que le gusta más invadir en donde el agua tiene más sólidos disueltos en suspensión, más materia orgánica, a diferencia de algunos tramos del río donde hay menos vegetación y el agua se ve turquesa. Allí no está el pez diablo, al menos no en una abundancia tan notoria. Es posible que no le guste, pero, ¿qué significa que no le guste? ¿Por qué no le gusta? ¿Porque no puede mirar? ¿Porque el sedimento no tiene los nutrientes suficientes o hay algún competidor allí que no estamos detectando? Hay muchas cosas que averiguar.