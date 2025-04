Hermana de Cuauhtémoc Blanco ‘no está muy violable’, dice ex gobernador priista de Tamaulipas

Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de Tamaulipas y actual titular de la Secretaría de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que Nidia Fabiola Blanco Fernández, media hermana de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que acusó de intento de violación al ex futbolista, no estaba “muy violable”.

“Primero tienen que probarle que intentó violar a una hermana que, no está muy violable que digamos”, comentó Cavazos Lerma durante una conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el tema.

Además, el ex mandatario estatal tamaulipeco indicó que al diputado federal del grupo parlamentario de Morena deberían comprobarle otro tipo de delitos que le estaban atribuyendo, como era el de peculado, el de uso indebido de funciones, entre otros.

“Pero, si el expediente va mal armado, no le van a poder comprobar nada. Porque lo primero que hace un buen Juez es ver el expediente. Si no está bien armado, lo primero [sería] lo va a regresar”, destacó Cavazos Lerma, de 79 años de edad.

Él también ex senador del PRI fue cuestionado por el voto de los diputados federales priistas, para desechar la solicitud de desafuero de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, en contra el ex futbolista.

“Entonces ya lo aclaró el PRI, pero lo volvemos a aclarar, cuando se presentó el dictamen del desafuero de Cuauhtémoc, ese dictamen está mal integrado, y como ustedes saben las cosas de derecho, primero se ve la forma y luego el fondo”, reiteró el ex gobernador.

También presente en la conferencia de prensa, pero horas después, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Bruno Aroldo Díaz Lara, reprobó lo expresado por Cavazos Lerma.

“Hoy por la mañana, tuvimos una rueda de prensa donde abordamos temas de interés para el Estado. Estuvo presente el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, donde realizó declaraciones inaceptables”, indicó Díaz Lara.

“Las mujeres merecen respeto y cualquier comentario, o hecho que la denigren lo reprobamos y condenamos. Es lamentable que se exprese así. Salgo a dar la cara a la militar, y sobre todo a la ciudadanía por congruencia y convencido que no me representan y mucho menos al PRI de Tamaulipas”, agregó el dirigente estatal priista.

“Las declaraciones que realizó el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma son inaceptables y no representan los valores del PRI ni el proyecto que estamos construyendo para México. Por esa razón, he tomado la decisión de removerlo de su responsabilidad al interior del partido”, escribió, en su cuenta de la red social X, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN priista.

“Esta determinación responde al compromiso que tenemos con una política responsable, respetuosa y a la altura del pueblo de México. En su lugar, he designado a Alejandra Andrade como nueva Secretaria de Operación Política, una joven talentosa, con trayectoria, capacidad y firme compromiso”, anunció el líder nacional del PRI.

En el PRI respaldamos con firmeza a las mujeres. Sabemos que el respeto no es opcional, es un principio fundamental para ejercer el servicio público. Nuestro país necesita una política seria, con visión, y con profundo sentido humano”, insistió el político campechano, también conocido como “Alito”.