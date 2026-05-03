Hermano de AMLO califica de ‘calumnias’, acusaciones e EU contra Rocha Moya

José Ramiro López Obrador, conocido como “Pepín”, titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de “calumnias” las acusaciones que el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) formuló contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena celebrado en el World Trade Center de Ciudad de México.

“Esas son calumnias”, respondió López Obrador cuando fue cuestionado sobre los señalamientos en contra del mandatario sinaloense, en los márgenes del cónclave partidista. Su defensa corrió en paralelo con el gesto de delegados sinaloenses que, al término de la sesión, intentaron organizar porras en favor de Rocha Moya con la consigna “¡Rocha, amigo, Sinaloa está contigo!”; sin embargo, el intento no encontró eco entre los demás asistentes y se ahogó sin respuesta del pleno. A diferencia de otras ocasiones en las que Morena ha arropado abiertamente a funcionarios señalados por algún delito, el nombre del gobernador con licencia no fue pronunciado en ningún momento durante la sesión plenaria.

El DOJ presentó cargos formales contra Rocha Moya ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026. La acusación comprende tres señalamientos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armamento de ese tipo, todos en presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”. Junto con Rocha Moya, el DOJ acusó a tres funcionarios estatales activos y a seis exservidores públicos. Ante los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

En su postura institucional, Morena buscó trazar distancia respecto al caso. El partido señaló en redes sociales que “nadie está por encima de la ley” y que la solicitud de licencia del gobernador sinaloense era prueba de su compromiso con la justicia y la legalidad, al tiempo que rechazó cualquier uso político de las acusaciones y toda injerencia extranjera que atente contra la soberanía nacional. La diputada Dolores Padierna subrayó que “Rocha Moya no necesita nuestro respaldo” y precisó que le correspondía a la autoridad competente resolver el caso.

El Gobernador de Sinaloa obtuvo el 2 de mayo de 2026 una licencia de 30 días que el Congreso del estado de Sinaloa aprobó en sesión extraordinaria. En su mensaje del 1 de mayo de 2026, Rocha Moya calificó de “falsos y dolosos” los señalamientos en su contra y anunció su separación temporal del cargo para someterse a la investigación de las autoridades mexicanas. La FGR aclaró que la solicitud estadounidense no correspondió a un proceso formal de extradición, sino a una detención provisional con fines extraditorios. El mismo 2 de mayo de 2026 fue designada Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena también sirvió para formalizar el relevo en la dirigencia del partido. Ariadna Montiel asumió la presidencia nacional en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, quien se incorporó al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica de la Presidencia de la República. López Obrador celebró la designación de Montiel y la describió como “una gente de lucha, que viene desde el inicio del movimiento”. Según el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, bajo la conducción de Alcalde Luján el partido pasó de 2.5 a 12.5 millones de afiliados en todo el país.

La nueva dirigencia encabezada por Montiel asumirá el cargo hasta el 1 de octubre de 2027 y tendrá como reto prioritario organizar las estructuras partidistas rumbo a las elecciones federales y estatales de ese año, en un contexto marcado por la crisis institucional derivada de los señalamientos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.