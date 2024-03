José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado como coordinador general de campaña de Javier May Rodríguez, ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y ex titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, candidato de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), a la gubernatura de Tabasco.

“Son 7 mujeres y 7 hombres que tendrán la tarea de integrarnos con los diferentes sectores para fortalecer los 50 compromisos que daremos a conocer a partir de mañana”, indicó ex funcionario federal, durante la presentación de su equipo de campaña, los cuales, según dijo, eran mujeres y hombres con experiencia e íntegros.

“Presentamos nuestro equipo de campaña, mujeres y hombres con sensibilidad social convencidos que la transformación debe seguir. Desde mañana expondremos 50 compromisos al pueblo. Y empezamos con la visita de nuestra candidata a la Presidencia. ¡Estamos listos! ¡Vamos con alegría!”, escribió May Rodríguez, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

“Pepín” apoyó las aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo, ahora candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo, y Verde Ecologista Mexicano.

El hermano del mandatario nacional apoyó a la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, desde que era una “corcholata” o aspirante a titular de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, durante el proceso interno de Morena, para definir su candidatura a la Presidencia de la República.

El 1 de mayo de 2023, “Pepín” aseguró, en un acto público, que Sheinbaum Pardo encabezaba todas las encuestas por la candidatura presidencial de Morena. Asimismo, indicó que May Rodríguez encabezaba las encuestas para de dicho partido al Gobierno de Tabasco, superando a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por “muchos puntos de ventaja”.

El 14 de noviembre de 2022, el titular del Poder Ejecutivo Federal regañó a su hermano menor, José Ramiro, por haber acusado a Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de tomar a Tabasco “como su rancho”, además de que el mandatario nacional dijo que ningún familiar lo representaba.

“En el caso de mi hermano pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos, hay que buscar que haya armonía, y también una recomendación respetuosa, porque siempre hay lambiscones, zalameros, que rodean a los personajes importantes”, indicó AMLO.

“Puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincles se dedican a estar afectando a los adversarios. Ese es un papel lamentable, el del barbero”, comentó el presidente, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

El 11 de noviembre de 2022, “Pepín” sostuvo un encuentro con militantes de Morena en Villahermosa y acusó al entonces titular de la SEGOB, de manipular al gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, según se escuchaba en un video difundido por los propios militantes de dicho partido.

“Adán agarró Tabasco como si fuera su rancho; se fue y dejó a este [Carlos Manuel Merino Campos] de encargado que no resuelve absolutamente nada”, dijo el hermano del mandatario nacional, durante el encuentro realizado en un domicilio particular, ubicado en la colonia Pino Suárez.

“[Merino Campos] ni ata ni desata; sólo sigue la instrucción de Adán, porque sigue manejando el Gobierno de Tabasco”, expresó “Pepín” entre aplausos, quien también dijo que el próximo candidato de Morena a gobernador de la entidad debiera ser un fundador del partido, por lo que propuso a Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable de la construcción del Tren Maya.

JAVIER MAY DEJARÁ FONATUR EN SEPTIEMBRE DE 2023, PARA BUSCAR GUBERNATURA DE TABASCO POR MORENA

Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que en septiembre del mismo año dejaría su cargo, para buscar la gubernatura de Tabasco por el partido Morena.

En entrevista para el medio local XEVT, el funcionario federal explicó que dejaría el cargo una vez que se presentara el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se trasladara la responsabilidad de llevar a cabo la obra del Tren Maya, de Fonatur a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Vengo a Tabasco, voy a regresar a mi estado después de cinco años que acompañamos al presidente [...] Hemos platicado con el presidente esta parte y la idea es que después del informe y que ya empezamos el proceso de entrega a la Defensa, que son los que van a operar el Tren de manera integral, los aeropuertos”, indicó May Rodríguez.

Yo termino esta parte que me encargó el presidente, y me plantea que después del informe yo me pueda retirar del cargo”, expresó el todavía director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en la entrevista con el citado medio local.

“NO SE NECESITA SEA INGENIERO”, DICE SEGOB POR NOMBRAMIENTO DE JAVIER MAY EN FONATUR

Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), defendió a Javier May Rodríguez, nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ya que, según dijo, no se requería ser “ingeniero de líneas férreas” para coordinar el proyecto del Tren Maya.

El ex gobernador de Tabasco aseguró que los cambios en el gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal eran para reforzar los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, calificó a May Rodríguez como un político experimentado, honesto y un servidor público eficiente.

“Ayer se dieron algunos cambios en el gobierno federal, el primero de ellos el que comenta es el nombramiento de May que ocupaba Bienestar, será director de Fonatur, implica coordinar trabajos para que uno de los grandes proyectos nacionales, como el Tren Maya, pueda continuar con proceso de planeación y operación en estados del sureste”, dijo el entonces titular de la SEGOB.

“Javier es un político experimentado, es un compañero honesto, un servidor público eficiente que ha venido colaborando pues desde muy joven con en este movimiento, es un activo de este movimiento y es una gente que ha dado resultados y ahora pues el presidente nos pide a todos que hagamos un esfuerzo para que los grandes proyectos nacionales puedan llegar a buen término, lo mismo sucede con la refinería, el tren Istmo, el aeropuerto Felipe Ángel ya está la próxima hora en marzo la inauguración”, argumentó.

“También es un administrador eficiente y honesto y que el presidente le haya encargado, más que un cargo, es un encargo y que coordine los trabajos del Tren Maya, pues es un orgullo en realidad para todos. No se necesita que uno sea ingeniero líneas férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño, lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta porque esto permite que se coordinen los esfuerzos de las áreas técnicas a trabajar en un proyecto como este”, agregó.

“El compromiso es que el Tren Maya debe estar entrando en operación en diciembre de 2023, la obra debe estar terminada por etapas entre junio y noviembre del 2023 y el presidente lo hace puntualmente cada semana. Hay reuniones de coordinación. Cuando menos una vez al mes se hacen giras de supervisión”, indicó López Hernández.

“Hay el planteamiento de que el día 14 se pueda estar trabajando físicamente. En el tramo sur se analiza si inicia el día 14 o el 17. Ahora el trabajo de Javier en la zona hará que se cumplan en tiempo y forma los compromisos”, apuntó el entonces titular de la Secretaría de Gobernación Federal.

Ariadna Montiel Reyes asumió, el 11 de enero de 2022, la titularidad de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, en sustitución de Javier May Rodríguez, quien a su vez sería el nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que encabezaba Rogelio Jiménez Pons, que ahora fungía como subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A través de un comunicado, se informó que el titular de la SEGOB, Adán Augusto López Hernández, dio posesión de los diversos cargos, ello después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó designaciones en el Gabinete Legal y Ampliado. Por otra parte, María del Rocío García Pérez sería la nueva subsecretaria de Bienestar, en sustitución de Montiel Reyes.