José Ramiro López Obrador, también conocido como “Pepín”, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado como titular de la Secretaría General de Gobierno de Tabasco, de la eventual Administración de Javier May Rodríguez.

“Pepín, es un compañero desde los inicios del movimiento de transformación con una trayectoria marcada por el compromiso, el servicio público y la lucha por la justicia y los derechos sociales. Es una persona honesta”, afirmó el gobernador electa, durante la presentación de su eventual gabinete.

Además del hermano del actual mandatario nacional, May Rodríguez también incluyó en su gabinete, como titular de la Secretaría Administración y Finanzas, a Julián Enrique Romero Oropeza, quien es hermano de Octavo Romero Oropeza, actual director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 15 de marzo de 2024, “Pepín” fue nombrado como coordinador general de campaña de May Rodríguez, candidato de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), a la gubernatura de Tabasco.

“Pepín” apoyó, desde un inicio, las aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo, ex candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo, y Verde Ecologista Mexicano, virtual presidente de la República electa.

El hermano del mandatario nacional apoyó a la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, desde que era una “corcholata” o aspirante a titular de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, durante el proceso interno de Morena, para definir su candidatura a la Presidencia de la República.

El 1 de mayo de 2023, “Pepín” aseguró, en un acto público, que Sheinbaum Pardo encabezaba todas las encuestas por la candidatura presidencial de Morena. Asimismo, indicó que May Rodríguez encabezaba las encuestas para de dicho partido al Gobierno de Tabasco, superando a Romero Oropeza, director general de Pemex, por “muchos puntos de ventaja”.

El 14 de noviembre de 2022, el titular del Poder Ejecutivo Federal regañó a su hermano menor, José Ramiro, por haber acusado a Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de tomar a Tabasco “como su rancho”, además de que el mandatario nacional dijo que ningún familiar lo representaba.

“En el caso de mi hermano pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos, hay que buscar que haya armonía, y también una recomendación respetuosa, porque siempre hay lambiscones, zalameros, que rodean a los personajes importantes”, indicó el político tabasqueño.

“Puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincles se dedican a estar afectando a los adversarios. Ese es un papel lamentable, el del barbero”, comentó el presidente, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

El 11 de noviembre de 2022, “Pepín” sostuvo un encuentro con militantes de Morena en Villahermosa y acusó al entonces titular de la Segob, de manipular al gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, según se escuchaba en un video difundido por los propios militantes de dicho partido.

“Adán agarró Tabasco como si fuera su rancho; se fue y dejó a este [Carlos Manuel Merino Campos] de encargado que no resuelve absolutamente nada”, dijo el hermano del mandatario nacional, durante el encuentro realizado en un domicilio particular, ubicado en la colonia Pino Suárez.

“[Merino Campos] ni ata ni desata; sólo sigue la instrucción de Adán, porque sigue manejando el Gobierno de Tabasco”, expresó “Pepín” entre aplausos, quien también dijo que el próximo candidato de Morena a gobernador de la entidad debiera ser un fundador del partido, por lo que propuso a Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable de la construcción del Tren Maya.