$!Hermanos Farías Laguna manipulaban designaciones y ascensos en aduanas marítimas: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el vicealmirante Manuel Roberto y contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, no solo lideraban una presunta red de contrabando de hidrocarburos, práctica mejor conocida como “huachicol fiscal”, sino que además intervenían supuestamente en los ascensos, designaciones y traslados del personal militar dentro de las aduanas marítimas del país para facilitar sus operaciones. A través de un mensaje a medios, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos aseguró que, de acuerdo con datos de prueba recopilados por las autoridades ministeriales, ambos marinos lograron infiltrar y manipular áreas estratégicas de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la estructura naval para asegurar el libre ingreso de combustible al país. “Intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de la Marina. Roberto “N” en particular gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, señaló la Fiscal Godoy.

De acuerdo con la Fiscal, de esta forma esta red criminal conocida como “Los Primos” buscaba con estas operaciones asegurar la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo que ingresaban de manera ilícita al territorio mexicano. La supuesta capacidad de penetración de la red delictiva quedó al descubierto tras realizar una inspección en “una bodega que Roberto “N.” arrendaba en la capital del país”. En dicho sitio “se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial y armas sin el debido registro”. Este hallazgo evidenció que la organización mantenía en su poder información clasificada de seguridad nacional y control de datos confidenciales sobre mandos de la Secretaría de Marina.

Godoy insiste en que denuncia original fue del Secretario de la Marina Durante su mensaje, la Fiscal aprovechó para reiterar que este millonario esquema de corrupción y contrabando fue detectado y denunciado originalmente desde el interior del propio Gobierno Federal “La red criminal que en 2024 fue denunciada por el Almirante Rafael Ojeda al doctor Alejandro Gertz Manero, a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval”, reiteró Godoy Ramos.