Hernán Bermúdez enfrenta tercera orden de aprehensión, ahora por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ejecutó el 30 de marzo una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas contra Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”, presunto líder de la organización criminal La Barredora y ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante la administración del hoy Senador Adán Augusto López Hernández.

El mandamiento fue cumplimentado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde Bermúdez Requena permanece recluido desde el 18 de septiembre de 2025.

Esta es la tercera orden de aprehensión librada en su contra.

“Tras el análisis de los datos de prueba presentados, un juez de control dictó el mandamiento judicial. Cabe destacar que Hernán ‘N’ ya se encuentra recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta un proceso penal diverso”, informó la FGE de Tabasco en un comunicado, sin proporcionar detalles sobre los hechos concretos que originaron el mandato de captura.

Según la misma dependencia, las investigaciones por este caso de desaparición forzada han derivado en la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso.

Se espera que Bermúdez Requena comparezca en breve ante un juez del fuero común en Villahermosa, Tabasco, para ser formalmente imputado por este delito.

El historial de órdenes de aprehensión contra el ex funcionario acumula causas tanto del fuero común como del federal.

La primera fue girada en Villahermosa, por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados en agravio del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol.

La segunda la libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez por el delito de delincuencia organizada, aunque al momento de los hechos la Fiscalía General de la República aún no la había ejecutado.

De momento, Bermúdez Requena únicamente está vinculado a proceso por el caso del empresario secuestrado.

De hecho, la nueva orden de aprehensión por desaparición forzada le fue ejecutada luego de que concluyera su proceso por el caso de secuestro y que, en ese mismo procedimiento, el juez fijara un plazo de 15 días para que la FGE de Tabasco presentara su acusación formal y solicitara una condena en su contra.

El caso de Bermúdez Requena acumula capas procesales que se fueron construyendo a lo largo de los meses previos a su detención.

El 10 de marzo de 2026, Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, desechó el amparo que el ex Secretario promovió el 25 de septiembre de 2025 contra una posible extradición a Estados Unidos, al determinar que no existía ningún procedimiento formal de esa naturaleza en su contra.

En la misma fecha, la FGE de Tabasco aseguró tres propiedades en el municipio de Centla, presuntamente vinculadas a la estructura financiera de Bermúdez Requena.

El proceso comenzó formalmente el 14 de febrero de 2025, cuando un juez de control de la Región Judicial 9 de Villahermosa giró la primera orden de aprehensión por el caso del empresario gasolinero.

Ese mismo día, Bermúdez Requena abandonó México desde Mérida, Yucatán, con dirección a Panamá, según confirmó el General Miguel Ángel López Martínez, entonces comandante de la 30 Zona Militar.

La noche del 17 de septiembre de 2025, el Juez de Control federal Mario Elizondo Martínez giró una segunda orden de aprehensión, esta vez por delincuencia organizada, a solicitud de la FGR.

La detención en Paraguay se concretó a las 23:00 horas del 12 de septiembre de ese año, en una residencia del área metropolitana de Asunción, operativo en el que agentes paraguayos encontraron fajos de dólares y guaraníes, tarjetas bancarias, joyería y un automóvil de alta gama.

El 18 de septiembre de 2025, un avión de la FGR lo trasladó a México, aterrizando alrededor de las 19:00 horas en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Vinculado a proceso el 23 de septiembre de 2025 por Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, en una audiencia de siete horas por videoconferencia, Bermúdez Requena decidió reservarse su derecho a declarar.

El juzgador ratificó la prisión preventiva de oficio en “El Altiplano” y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El 23 de diciembre de 2025, ese mismo juez amplió el plazo de investigación por tres meses adicionales, con nueva fecha límite para el 24 de marzo de 2026.

Los hechos que sustentan el proceso del fuero común se remontan a mayo de 2019, en Villahermosa.

Según las investigaciones, desde noviembre de 2018, La Barredora coaccionó a Ramón Martínez Armengol, fundador de Corporativo Paragas, para que comercializara combustible robado, conocido como “huachicol”, en su gasolinera de la carretera a Samarkanda.

Al negarse a continuar, fue privado de la libertad durante dos días y recibió una golpiza.

Para liberarlo, fue obligado a firmar ante Guillermo Narváez Osorio, Notario Pública Número 28 del municipio de Centro, Tabasco, el traspaso del 40 por ciento de las acciones de su empresa.

Posteriormente, cuando Martínez Armengol obtuvo un fallo legal para recuperar su propiedad, la SSPC estatal bajo el mando de Bermúdez Requena se negó a desalojar a los ocupantes, y el ex Secretario presuntamente le exigió el 50 por ciento de la compañía a cambio de la restitución.

La imputación federal por delincuencia organizada se sustentó en declaraciones del secretario particular de Bermúdez Requena, identificado con las iniciales CTDR, quien se acogió a un criterio de oportunidad con la FGR y rindió testimonio ministerial el 8 y 9 de mayo de 2025.

Según este testigo, Bermúdez Requena habría fundado La Barredora desde su paso como jefe de la Policía de Investigación de la FGE de Tabasco, y al convertirse en titular de la SSPC estatal, traicionó y detuvo a Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, “El Pelón de Playa”, líder criminal previo en la entidad, para luego distribuir municipios entre los operadores de la nueva organización.

Cada uno de estos operadores entregaba, según el testigo, 2 millones de pesos semanales a Bermúdez Requena, para un total de 10 millones por semana, derivados del narcomenudeo, el huachicol, el robo de gas LP, el cobro de piso a escorts, el tráfico de personas y el tráfico de armas.

La figura de Adán Augusto López Hernández ha atravesado todo el caso como sombra política constante.

Fue él quien nombró a Bermúdez Requena el 11 de diciembre de 2019 como Secretario de Seguridad, cargo que el ex Secretario ostentó hasta enero de 2024, extendiéndose también bajo la administración interina de Carlos Manuel Merino Campos.

López Hernández aseguró el 21 de julio de 2025 que durante su gestión como Gobernador nunca supo de La Barredora ni sospechó de su ex colaborador, y que fue hasta que ocupó la Secretaría de Gobernación cuando se enteró de los señalamientos a través de los documentos filtrados por Guacamaya Leaks en septiembre de 2022.

El 19 de julio de 2025, el Senador renunció a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, cargo que asumió Ignacio Mier Velazco, senador por Puebla.

López Hernández conservó el fuero constitucional al no solicitar licencia. El 1 de febrero de 2026 formalizó su salida de la coordinación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó en repetidas ocasiones que existieran investigaciones contra López Hernández.