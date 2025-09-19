Hernán Bermúdez enfrentaría hasta 158 años de cárcel por secuestro, extorsión y asociación delictuosa: Fiscalía de Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López y presunto líder del grupo criminal La Barredora, podría alcanzar una condena de hasta 158 años de prisión de ser encontrado culpable de los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión en la entidad.

Así lo informó a medios este viernes Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y precisó que en el caso de Bermúdez, de resultar sentenciado, la penalidad por secuestro podría oscilar entre 50 y 100 años; por asociación delictuosa, entre 7.5 y 18 años; y por extorsión, entre 20 y 40 años.

Además, indicó que estos delitos corresponden a la orden de aprehensión local, pero podrían sumarse otros de fuero federal que se determinen durante la investigación.

Audiencia inicial pendiente en Tabasco

Este mismo día, la Fiscalía de Tabasco emitió un comunicado en el que detalló que, tras cumplimentarse la orden de aprehensión girada por el Juez de Control de la Región Nueve, Bermúdez ingresó al Centro Federal de Reinserción Social número uno, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El organismo autónomo investigador indicó que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco fije la fecha de la audiencia inicial para la formulación de imputación, en la que se resolverá su situación jurídica y se solicitará que sea vinculado a proceso con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación.

El comunicado subraya que, al ingresar al penal federal, a Bermúdez se le hicieron de conocimiento sus derechos como investigado, se le permitió acceso a su defensa y a la carpeta de investigación iniciada en su contra, y fue revisado por un médico especialista que certificó su óptima integridad física.

Bermúdez fue detenido en Paraguay y entregado a México

Bermúdez fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre por ingresar de manera clandestina y es señalado por autoridades de ese país de intentar establecer una red criminal.

La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) informó que fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado vía Colombia hacia México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del país, confirmó que el exfuncionario fue internado en el penal del Altiplano número uno para continuar con su proceso legal.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no fue necesario un juicio de extradición porque Bermúdez ingresó de manera ilegal a Paraguay, y reiteró que el gobierno mexicano dará seguimiento al caso conforme a la ley.

Hernán Bermúdez es señalado por tener vínculos con La Barredora, grupo criminal presuntamente asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en Tabasco y otras entidades.