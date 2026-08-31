Higinio Martínez asume presidencia del Senado

El senador de Morena Higinio Martínez Miranda asumió este lunes 31 de agosto de 2026 la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, tras obtener 116 votos a favor de los 117 legisladores presentes en la votación por cédula, en la que el pleno avaló la planilla que encabezará los trabajos del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Al darse a conocer el resultado, las y los senadores de los grupos parlamentarios oficialistas corearon “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!”, además de consignas como “¡Es un honor estar con el doctor!”. Martínez Miranda rindió protesta enseguida como titular del órgano de gobierno que conduce las sesiones de la Cámara alta.

La planilla avalada quedó integrada por tres vicepresidencias: Verónica Camino Farjat, de Morena; Mauricio Vila Dosal, del Partido Acción Nacional (PAN); y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Las ocho secretarías fueron asignadas a María Martina Kantún Can, Simey Olvera Bautista y Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT); Gina Geraldina Campuzano González, del PAN; Juanita Guerra Mena, del PVEM; y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano (MC).