Higinio Martínez asume presidencia del Senado

El senador de Morena Higinio Martínez Miranda asumió este lunes 31 de agosto de 2026 la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, tras obtener 116 votos a favor de los 117 legisladores presentes en la votación por cédula, en la que el pleno avaló la planilla que encabezará los trabajos del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Al darse a conocer el resultado, las y los senadores de los grupos parlamentarios oficialistas corearon “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!”, además de consignas como “¡Es un honor estar con el doctor!”. Martínez Miranda rindió protesta enseguida como titular del órgano de gobierno que conduce las sesiones de la Cámara alta.
La planilla avalada quedó integrada por tres vicepresidencias: Verónica Camino Farjat, de Morena; Mauricio Vila Dosal, del Partido Acción Nacional (PAN); y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Las ocho secretarías fueron asignadas a María Martina Kantún Can, Simey Olvera Bautista y Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT); Gina Geraldina Campuzano González, del PAN; Juanita Guerra Mena, del PVEM; y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano (MC).
📌 Conoce la integración de la Mesa Directiva del Senado de la República para el Tercer Año de Ejercicio de la #LXVILegislatura. 👇 pic.twitter.com/FFpfo4hjED— Senado de México (@senadomexicano)
September 1, 2026
📌 Conoce la integración de la Mesa Directiva del Senado de la República para el Tercer Año de Ejercicio de la #LXVILegislatura. 👇 pic.twitter.com/FFpfo4hjED
Antes de la toma de protesta, integrantes de todos los grupos parlamentarios reconocieron la conducción de la presidenta saliente, Laura Itzel Castillo Juárez, quien encabezó la asamblea en silla de ruedas mientras convalece de una cirugía por fractura de tobillo. La legisladora asumirá el 3 de septiembre de 2026 la titularidad de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES).
“A lo largo de este año aprobamos ocho reformas constitucionales, entre las que quiero destacar las que permitieron al Congreso de la Unión expedir leyes generales para combatir los delitos de feminicidio y extorsión”, expresó Castillo Juárez al agradecer el respaldo recibido durante su gestión.
En paralelo, la Cámara de Diputados renovó su Mesa Directiva. El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, fue electo presidente del órgano con 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, cifra que representó mayoría calificada. El legislador oaxaqueño rindió protesta en San Lázaro para conducir los trabajos del último año de la LXVI Legislatura.
“Esta Cámara no le pertenece a una mayoría ni a una minoría; le pertenece a todos”, afirmó Bolaños-Cacho Cué, quien aseguró que respetará a todas las fuerzas políticas aun cuando existan diferencias. En las vicepresidencias quedaron Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y Annia Gómez Cárdenas, del PAN.
Ambas mesas directivas conducirán el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre de 2026, en el que el Congreso de la Unión deberá discutir el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027 y desahogar la agenda legislativa pendiente del último tramo de la legislatura.