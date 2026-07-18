Hija de Ernesto Ruffo denuncia detención ‘indigna’ del ex Gobernador

Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, denunció públicamente la detención de su padre, ocurrida el jueves en Ensenada, Baja California, y exigió un proceso judicial apegado a la presunción de inocencia y al debido proceso.

De acuerdo con el mensaje difundido por Ruffo, su padre fue trasladado a más de 2 mil kilómetros de su domicilio antes de que un juez valorara las pruebas en su contra.

Ruffo Appel tiene 74 años y fue el primer Gobernador de oposición en la historia moderna de México, cargo que ocupó tras una amplia movilización ciudadana en Baja California que respaldó su candidatura.

Según el testimonio de su hija, Ruffo Appel dedicó más de cuatro décadas al servicio público y no había enfrentado señalamientos en su contra a lo largo de su trayectoria.

“En medio siglo de vida pública, mi padre jamás ha tenido un señalamiento en su contra”, declaró Verónica Ruffo.

La hija del ex Mandatario estatal aseguró que su padre se presentó por voluntad propia ante la autoridad para aclarar los señalamientos en su contra meses antes de su detención.

“Mi papá nunca se escondió. Mi papá nunca dejó de dar la cara”, señaló, y agregó que en esa comparecencia previa acudió sin representación legal.

Verónica Ruffo pidió a quienes conocen la trayectoria de su padre que difundan el caso y exijan un proceso transparente.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a que se respete la presunción de inocencia y se garantice un juicio sustentado en pruebas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial de las autoridades responsables de la detención sobre los señalamientos que motivaron el traslado de Ruffo Appel fuera de Baja California.