Hija de Ruffo pide a EU protección para su padre imputado por huachicol fiscal

Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acudió este 22 de julio a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección para su padre, imputado por la Fiscalía General de la República por presunto huachicol fiscal.

La hija del primer Mandatario de oposición en México —quien gobernó bajo las siglas del Partido Acción Nacional de 1989 a 1995, en una época dominada por el Partido Revolucionario Institucional— se presentó al mediodía en la sede diplomática para hacer la petición.

El partido Somos México, del cual Ruffo Appel es consejero, registró en video la solicitud.

“Vengo a buscar apoyo y a hacer unas denuncias”, comunicó Verónica Ruffo al personal de la representación estadounidense.

Además de que Ernesto Ruffo Appel nació en San Diego, California, el partido Somos México señaló que su hija también es ciudadana estadounidense, y que el apoyo y protección se solicitan por el hostigamiento del oficialismo contra su padre.

La agrupación afirmó que la petición buscaba amparo “por el hostigamiento del que ha sido víctima estos últimos días en la defensa de su padre, preso político” del Gobierno de México, al que responsabilizó de la salud y la integridad del ex Mandatario.

A la misma hora en que Verónica Ruffo se presentaba en la sede diplomática, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado las cuentas bancarias de su padre ante la probable existencia de operaciones inusuales, confirmaron fuentes del Gobierno federal.

En la investigación de la FGR contra el fundador y accionista de la empresa Ingemar se menciona que existían al menos dos cuentas a su nombre en el banco Intercam y una en BBVA Bancomer.

Ernesto Ruffo Appel es señalado en la indagatoria de la FGR como parte de una red de contrabando de combustible que se importaba desde Estados Unidos, pero que en México se registraba como aditivo u otro producto para evadir impuestos.

La supuesta red involucra a otros siete detenidos, quienes también permanecen a la espera de que se defina su vinculación o no a proceso.

Dentro de la causa penal 219/2026, el 22 de junio de 2026 el Juez Mario Elizondo Martínez negó una primera solicitud de aprehensiones al estimar que la Fiscalía no fundamentó sus inferencias.

La FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura y agregó a dos nuevos imputados: Ruffo Appel, a quien señaló como líder de la organización criminal, y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos y de Lambrucar, presuntamente implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados.