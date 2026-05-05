Hijo de AMLO reta a Loret a probar acusación de nexos con el Cártel de Sinaloa

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, emitió un emplazamiento público al periodista Carlos Loret de Mola, al que acusó de calumniador y exigió presentar “una sola prueba” de los señalamientos difundidos en una columna publicada este martes.

En ella, Loret de Mola afirmó que Andrés Manuel y su hermano Gonzalo López Beltrán recibieron dinero en efectivo de Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En la carta, firmada en la Ciudad de México y dirigida a Loret de Mola Álvarez, Andrés Manuel López Beltrán descalificó al comunicador como “un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este País, ahora del extranjero y del hampa de la política”.

Advirtió también que, de no presentarse las pruebas exigidas, asumirían “lo que siempre hemos sabido”, y cuestionó la trayectoria profesional del periodista, a quien acusó de haber fabricado “montajes para quienes hoy están purgando condenas en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico”.

Loret de Mola publicó en Latinus que Díaz Vega fue el operador que coordinó la entrega de portafolios con efectivo a los hijos del ex presidente: en ocasiones, los López Beltrán viajaban a Sinaloa, donde el entonces Gobernador Rocha Moya los recibía personalmente; cuando no realizaban esos desplazamientos, los envíos de dinero llegaban a la Ciudad de México. Cuando los hermanos no podían actuar directamente, intervenía Amílcar Olán, descrito como su operador financiero.

Según el periodista, sus fuentes cuentan con acceso de primer nivel a la investigación en curso y conocimiento vigente de los hechos.

La columna afirmó que los involucrados “sabían perfectamente de dónde venía ese dinero”.

Los negocios de los López Beltrán con Díaz Vega habrían abarcado obra pública, medicamentos y equipamiento hospitalario, según la columna.

Al ex funcionario se le atribuye también haber actuado como enlace entre Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa, con testimonios sobre reuniones con representantes de la organización criminal —en ocasiones con algún hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y haber estructurado una red de empresas para el lavado de dinero, contratos de obra pública, empresas fachada y permisos de explotación en Mazatlán, Sinaloa.

Todo ello, según la investigación, derivó del pacto entre Rocha Moya y la organización criminal, documentado en las 34 páginas del resumen de la acusación presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos.

Los roces entre Loret de Mola Álvarez y los hijos del ex Presidente tienen al menos dos años de historia documentada.