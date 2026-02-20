Hijo de ex Senador panista Preciado fue secuestrado y asesinado en Jalisco

Un hijo del ex Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez fue secuestrado en Minatitlán, Colima, durante la primera semana de febrero de 2026, y posteriormente asesinado y carbonizado en Jalisco, según confirmaron fuentes del PAN al diario Reforma.

Según trascendió en Reforma, el reporte del hecho fue notificado a legisladores federales panistas el 14 de febrero, con la información de que el cuerpo de la víctima fue hallado en una camioneta en la localidad de San Pedro Toxín, en Tolimán, Jalisco, en los límites con el estado de Colima.

Tolimán es municipio vecino de Minatitlán, Colima, lugar donde ocurrió el presunto secuestro.

Al día siguiente de la notificación a los legisladores, el 15 de febrero Preciado Rodríguez publicó un mensaje en redes sociales dirigido a su esposa en el que externó su dolor.

“Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida. Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora. No sé cómo habría logrado sostenerme sin enloquecer”, escribió el ex legislador, sin hacer referencia explícita al crimen.

No obstante, la versión de las fuentes panistas contrasta con la postura de Salvador González, Fiscal General del Estado de Jalisco, quien señaló que en la zona de San Pedro Toxín se localizó un vehículo quemado cuya propiedad no había podido acreditarse, y precisó que no se encontró ningún cuerpo en el lugar.

Preciado Rodríguez es originario de Coquimatlán, Colima, y cuenta con una larga trayectoria en la vida política del país.

Fue Diputado local en dos ocasiones por el Congreso del Estado de Colima, Diputado federal también en dos periodos, y Senador de la República en las Legislaturas LXII y LXIII, en las que además presidió la Junta de Coordinación Política.

En febrero de 2015, el PAN lo postuló como candidato a la Gubernatura de Colima, elección que no ganó.

En agosto de 2023, Preciado Rodríguez renunció al PAN —partido del que fue militante desde 1996— en el marco de su participación como aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Frente Amplio por México, integrada por el PAN, el PRI)y el PRD.

El ex legislador acusó irregularidades en el proceso interno de selección del responsable de la construcción del frente opositor e impugnó el proceso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.