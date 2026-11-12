Hijo de Taddei deja secretaría particular de Durazo tras bloqueo de sus cuentas por la UIF

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, renunció a la Secretaría Particular del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, horas después de que se confirmara su inclusión en la lista de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

De manera paralela, su pareja, Delia Sugey Cruz Montaño, dejó el cargo de administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora, según confirmaron fuentes estatales al diario Reforma.

El bloqueo de cuentas alcanzó a 25 personas físicas y 15 empresas, luego de que la UIF detectara operaciones financieras relacionadas con contratos y proveedores del órgano electoral que ameritan revisión.

En esa relación también figuran la propia Guadalupe Taddei, su hermano Humberto, ex trabajador de la televisora pública estatal Telemax, los hermanos Hernández Casillas y al menos ocho ex funcionarios del INE.

La autoridad financiera interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República para que determine si existen responsabilidades penales.

Piñeda Taddei ocupaba la Secretaría Particular desde agosto de 2025, con un sueldo bruto mensual de 138 mil 494 pesos, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En enero de ese mismo año se había desempeñado en la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora. Su pareja laboraba en la SSPC estatal hasta días antes de la baja.

La salida contrasta con la postura que Durazo sostuvo el 29 de octubre, cuando defendió la permanencia del funcionario en el Gabinete estatal y rechazó que los nombramientos de integrantes de la familia Taddei respondieran a vínculos de parentesco.

“No habrá efecto colateral, porque no se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, solo por razones del apellido. Mientras en este proceso de investigación no haya una conclusión que lo vincule con una ilegalidad, no habrá razón para que yo tome la decisión de relevarlo en el cargo”, declaró el Gobernador, quien también preside el Consejo Nacional de Morena.

En esa misma fecha afirmó: “No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei, y si lo hay, de alguna manera soy autor intelectual involuntario de esos espacios, que desde mi punto de vista son más que merecidos”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema en su conferencia matutina del 12 de noviembre y descartó que la renuncia implique la salida automática de otros familiares de la ex titular del INE que ocupan cargos públicos.

Al preguntársele si esos parientes deberían dimitir, respondió: “Pues depende si están involucrados o no en la investigación, no necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación. Entonces, pues depende de cada caso”.

Planteó revisar cada caso de manera individual y consideró que el parentesco no basta para exigir una renuncia.

Sheinbaum Pardo ya había fijado esa postura el 9 de noviembre de 2026, cuando sostuvo que “a cada persona se le juzga, no por ser hermano, primo, sobrino, sino por su propia actuación”.

En esa conferencia señaló que la ex funcionaria electoral debía responder por su propio desempeño y respaldó las investigaciones que mantienen abiertas la FGR y la UIF.