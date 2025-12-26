Hijo mayor de AMLO es captado en establecimiento de lujo en Houston

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado al salir de un establecimiento comercial de la firma de lujo Loro Piana en Houston, Texas, el 25 de diciembre de 2025.

El suceso fue documentado mediante un video difundido en redes sociales, donde se observa al integrante de la familia López Beltrán portando bolsas de compra, entre las que destaca una de color naranja presuntamente vinculada a la marca Hermès.

En el material audiovisual se percibe a López Beltrán con una sudadera negra al momento de abandonar la tienda italiana, la cual se especializa en tejidos de alta gama y el concepto de lujo discreto.

Esta empresa cuenta con presencia en ciudades como Milán, Nueva York, Londres y París.

El avistamiento en el extranjero se suma a otros reportes registrados durante 2025 respecto a los gastos de los hijos del ex mandatario federal.

Anteriormente, en julio de 2025, Andrés Manuel López Beltrán, titular de la Secretaría de Organización de Morena, fue registrado en un hotel de Tokio, Japón, en compañía del Diputado Daniel Asaf, quien fungió como colaborador cercano de la anterior administración federal.

Según la información difundida, erogó un total de 177 mil 67 pesos por un hospedaje de 14 días en el hotel Okura de la capital japonesa.

Estos hechos se presentan en un contexto de escrutinio legal iniciado meses atrás.

El 20 de septiembre, legisladores federales del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán y Salvador Camargo Viveros.

La acusación formal contempla presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto a los antecedentes patrimoniales, la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló en enero de 2022 que López Beltrán residió en una propiedad en Houston perteneciente a un directivo de Baker Hughes.

Dicha compañía petrolera mantenía contratos con Petróleos Mexicanos por montos superiores a los 151 millones de dólares.

Ante los señalamientos, López Beltrán rechazó las imputaciones derivadas de la denuncia del PAN y afirmó que su reputación se ha construido “con años de trabajo, integridad y compromiso”. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los hijos de López Obrador estuvieran vinculados a la red de comercio ilegal de combustible que involucra a mandos de la Secretaría de Marina.

La Mandataria nacional precisó que las investigaciones sobre el huachicol fiscal no contemplan a los familiares del ex Presidente.