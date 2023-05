Los hijos de “El Chapo” Guzmán negaron en una carta ser los líderes del Cártel de Sinaloa, señalaron que tampoco estaban interesados en serlo, además de que refutaron ser los responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar enviaron una supuesta carta a Azucena Uresti Mireles, periodista y conductora de Milenio Noticias y Radio Fórmula, en la que acusaron diversos daños a su imagen por el uso indebido de su nombre.

La carta la hicieron llegar al equipo de la comunicadora, a través del abogado José Refugio Rodríguez Núñez.

En la supuesta carta, “Los Chapitos” aclararon que el Cártel de Sinaloa está compuesto de múltiples “células” delictivas que operan en todo México y en algunas partes del mundo, de forma independiente al grupo criminal sinaloense y no les rendían cuentas, ni ellos se las solicitaban.

Los jóvenes sinaloenses apuntaron en su supuesta misiva, que la forma de operar de dichos grupos independientes se basaba en usar el nombre de “El Chapo” o, en casos más recientes, el de los propios “Los Chapitos”, para poder trabajar con total impunidad y beneficiarse de su “reconocimiento internacional”.

“[...] Desgraciadamente, el nombre Joaquín Guzmán Loera, conocido comúnmente como Chapo Guzmán, se ha vuelto famoso internacionalmente. Esto solamente ha abonado a perjudicarnos y a seguir con el propagandismo mundial utilizándolo a favor o en contra según la conveniencia”, afirmaron “Los Chapitos”.

“Les hacen creer a sus proveedores y a sus clientes que son nuestros socios para tener una mejor negociación’, agregaron los hijos de Guzmán Loera, en su supuesta misiva, en la que también criticaron que, así como otras células delictivas se aprovechan de su nombre, también lo hacen medios de comunicación, cantantes, empresas y ‘youtubers’, con información falsa o amarillista.

“El Pueblo lo ve, lo cree y nos juzga [...] Los beneficios son incalculables para las personas y empresas que hoy en día usan nuestro nombre y apellido. Sin embargo, los perjudicados somos nosotros. En cada corrido que se escucha, en cada producto que se vende [...] nuestro nombre sale más y más afectado. Una mentira contada mil veces termina convirtiéndose en verdad”, expresaron los jóvenes sinaloenses.

‘Los Chapitos’ también dijeron que nunca habían trabajado con fentanilo, ni sus derivados, tal como acusó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, afirmaron que en Sinaloa sí hay quienes producen y trafican dicha droga sintética, por lo que solicitaron a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes.

“La agencia antidrogas del país más poderoso del mundo anunció cargos en nuestra contra por importación y venta de fentanilo. La fama de nuestro nombre alcanzó una posición insospechada. Nunca hemos trabajado con fentanilo. Sin embargo, en Sinaloa sí abundan quienes lo trabajan [...] Nosotros jamás hemos establecido, a sabiendas, relaciones con personas que trafiquen fentanilo”, acusaron “Los Chapitos”.

Asimismo, en su carta, los jóvenes sinaloenses declararon que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, jamás dijo, ni dirá “inundaremos las calles de Estados Unidos de fentanilo”.

Finalmente, señalaron ser víctimas de una persecución y que “nos convirtieron en chivo expiatorio”.

Aunado a lo anterior, “Los Chapitos” sugirieron que las autoridades de los tres niveles de gobierno no habían implementado investigaciones lo suficientemente sólidas al respecto, ya que argumentaron que “basta con que manden un solo agente al estado, para que realmente sepan lo que pasa en Sinaloa”.

“Jamás nos involucramos en guerra o diferencia alguna contra el grupo denominado los Zetas, por lo que no pueden decir que hayamos participado en homicidio contra sus integrantes. Tampoco, jamás, hemos tenido interés en ‘dominar’ Chihuahua, Coahuila, Michoacán ni otros Estados que mencionan. Si lo anterior, alguien cualquier persona, se los dice o se los dijo a alguna autoridad, sea nacional o estadounidense, está mintiendo”, acusaron “Los Chapitos”.

“No elegimos estar donde estamos. Nadie puede elegir su cuna. Quisimos elegir una vida distinta con buenos estudios, lo cual nos fue negado en su tiempo a causa de la cacería hacia nuestro padre”, lamentaron los hijos de Guzmán Loera, en la supuesta carta.

“Lo único que yo hice fue investigar si sí provenía de los hijos, sí sí estaba autorizada por los hijos de Joaquín [Guzmán Loera] y sí logré concertarlo. Me hablaron de un número y me dijeron que estuviera al pendiente, que me iban a hacer una llamada. Finalmente fue hasta el sábado que recibí una llamada, que me iban a mandar una nota para que buscara hacerla llegar específicamente con ustedes”, explicó el abogado de los jóvenes sinaloenses, en entrevista con Uresti Mireles, el 3 de mayo de 2023.

Además, Rodríguez Núñez detalló que la carta no estaba dirigida hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni a ninguna autoridad del Gobierno de México, sino que debía entenderse como “una réplica, como si fuera una declaración de defensa de ellos para deslindarse de las imputaciones que le formuló la Agencia Antidrogas de Estados Unidos”.

NO SE PROTEGE A NADIE: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este jueves que el Gabinete de Seguridad de su Gobierno abordó la presunta carta en la que los hijos de “El Chapo” niegan encabezar al Cártel de Sinaloa y traficar fentanilo, pero aseguró que en su Administración no se protegía a nadie.

“Supimos hoy de esa carta, no conozco el contenido [...] Actuamos de conformidad al marco legal y no especulamos a diferencia de lo que sucedía antes. No hay ningún grupo protegido. Antes como ha quedado de manifiesto se protegía a un grupo, a un cártel, y se perseguía a otro”, señaló el político tabasqueño.

“No se protege a nadie y se persiguen a todos los que cometen ilícitos. No hay impunidad. Antes las agencias eran las que mandaban en cuanto a política de seguridad intervenían completamente y ya no es así”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el presidente de la República aseveró que en Estados Unidos se iba a culpar a México por el tráfico de fentanilo, durante las elecciones presidenciales del 2024. También aseguró que “traidorzuelos intervencionistas” en EE.UU., utilizarán dicho tema, para atentar contra la soberanía nacional.

“Ir informando sobre el asunto de fentanilo, como sabemos van a celebrarse elecciones en Estados Unidos, el año próximo, y siempre hay tema en la agenda. Como se sabe en las elecciones presidenciales anteriores se puso como tema de debate la migración, y hubo muchas agresiones a México, nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera”, subrayó el mandatario nacional.

“Es esa manera hipócrita de ver las cosas, de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es muy fácil decir el problema no somos nosotros, son nuestros vecinos, son otros, y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo, que es algo muy delicado, porque es una droga muy dañina que lamentablemente está causando la muerte a miles de personas en Estados Unidos, y de manera especial y dolorosa a jóvenes”, enfatizó López Obrador.

“Entonces esa crisis, esa pandemia, que no ha podido enfrentar, pues quieren utilizarla de manera tramposa para culpar a México, y debemos todos los mexicanos y también los estadounidenses estar informados, dijo el mandatario mexicano, quien también acusó que había manipulación por parte de medios de comunicación nacionales e internacionales, respecto al tema del fentanilo, y acusó que dos reportajes realizados por los medios británicos Sky News y Channel 4, manipulaban la información.

“Hay mucha manipulación en medios convencionales, en México. en Estados Unidos y en el mundo, esa es otra pandemia que se padece en la actualidad en el mundo, los medios no informan, manipulan, están al servicio de las grandes corporaciones económicas y financieras, de los intereses políticos y no están al servicio de los ciudadanos, están muy distantes de los pueblos y muy cercanos los medios de información o manipulación, al poder”, explicó el político tabasqueño.

“Retoman imágenes de otros tiempos, de otros lugares, y acomodan esas imágenes y pues casi todo es mentira lo que difunden o son medias verdades, que es otras de las estrategias de la manipulación periodística o de los medios, las medias verdades que son muchas veces mentiras completas, por eso decidimos exponer el video y el almirante [José Rafael] Ojeda [Durán] va a explicar para que se vayan aclarando todas las dudas”, externó el presidente.

“Porque si dejamos pasar esto, luego aparece otro reportaje, luego otro, luego otro, y su propaganda con propósitos politiqueros nos va a dañar, entonces lo mejor es informar con la verdad, la verdad por delante para que se pueda contrarrestar toda esta campaña politiquera y de mala fe en un tema muy delicado y al mismo tiempo muy doloroso, porque se tratan de drogas dañinas que están causando la muerte a muchas personas, jóvenes sobre todo”, refirió el mandatario nacional.

“Ya hablábamos de cómo los conservadores fueron a buscar a [Antonio López de] Santa Anna [y Pérez de Lebrón], cómo los conservadores protegieron a Santa Anna, cómo los conservadores fueron a buscar a Maximiliano, cómo en los últimos tiempos han ido a España a acusarnos, a Estados Unidos”, rememoró.

“Cómo recibe el dinero del Gobierno de Estados Unidos para atacarnos, en un plan de ‘traidorzuelos’ y de intervencionismo, porque nosotros representamos un gobierno legal, legítimamente constituido, estamos aquí por la voluntad del pueblo de México. Entonces, se viola la soberanía, lo hacen los gobiernos extranjeros, pero también participan conservadores que no dejan la antigua tradición antimexicana, antinacionalista, de la historia”, apuntó López Obrador.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), consideró que los reportajes de los medios ingleses sustentaron su información con datos e imágenes falsas o videos sacados de contexto, ya que, según dijo Ojeda Durán, no se tenía registros de que en Sinaloa se produjera fentanilo de manera clandestina, pero sí de metanfetaminas.