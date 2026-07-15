Hombre de Mazatlán agrede a mujer en hotel de la CDMX; tiene denuncias por fraude inmobiliario

Octavio Jorge Cortés Jiménez, fue identificado como el hombre que agredió verbal y físicamente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, en la Ciudad de México.

Él es originario de Mazatlán, donde acumula denuncias de más de 80 personas por presuntos fraudes inmobiliarios en el puerto, al no entregar departamentos a pesar de haberse pagado.

La agresión ocurrió el 29 de junio de 2026 y fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las cámaras de seguridad del inmueble registraron la secuencia. En el video se observó al hombre golpear el mostrador de recepción, tirar de un manotazo los teléfonos de la trabajadora y posteriormente derribarla y golpearla, mientras le gritaba.

“Pónganse a hacer su trabajo, vieja huevona”, fue de las cosas que dijo.

Un elemento de seguridad privada permaneció en el lugar sin intervenir; un huésped fue quien auxilió a la recepcionista.

El caso alcanzó difusión nacional este 15 de julio de 2026, cuando el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, transmitió un segundo material videográfico en el que se aprecia con nitidez el rostro del presunto agresor y difundió su identidad.

Cortés Jiménez preside el Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., empresa contra la que se han presentado denuncias de más de 80 personas por fraude.