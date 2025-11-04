Hombre intenta besar en el cuello a la Presidenta Sheinbaum cuando caminaba en Centro Histórico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sufrió el acoso de un hombre, cuando la mandataria nacional caminaba por la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Durante su recorrido a pie, del Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, un hombre se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla, colocándose en su espalda.
El hombre colocó sus manos encima de la mandataria nacional, pero ella logró retirarlas. Fue hasta entonces cuando personal de Ayudantía de la presidenta de la República -que no estaban armados-, reaccionó para impedirlo.
Durante su recorrido, Sheinbaum Pardo también se fotografió con simpatizantes, saludó a jóvenes y amas de casa, algunos de los cuales celebraron encontrársela por las calles del Centro Histórico.