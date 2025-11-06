Hombre que acosó a Sheinbaum ingresa al Reclusorio Norte

Uriel Rivera Martínez, el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 4 de noviembre mientras caminaba por la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue ingresado este jueves al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Tras cumplirse el plazo legal, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, determinó su traslado a dicho penal, en donde lo requirió un juez de control.

El traslado estuvo encabezado por agentes de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. El 7 de noviembre sería presentado ante un juez de control para que enfrentara su audiencia inicial y definiera su situación jurídica.

El 6 de noviembre, durante un discurso dicho al participar en un evento, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, condenó los hechos sufridos por Sheinbaum Pardo.

“Hace dos días, la Presidenta de la República sufrió una agresión de esta naturaleza que es intolerable. Yo, desde este espacio, quiero expresar mi solidaridad con la Presidenta y también decir con contundencia: no a la violencia contra las mujeres [...] El foro que hoy estamos terminando desafortunadamente se inscribe en un contexto de alta violencia hacia las mujeres”, expresó Aguilar Ortiz.

El mismo día, Minerva Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de Mujeres federal, presentó un diagnóstico sobre cómo se encontraba la tipificación del delito de abuso sexual a nivel nacional.

Según los datos presentados por la funcionaria federal, 19 entidades contemplaban elementos de avance en los criterios y agravantes de la tipificación. Asimismo, en nueve entidades se tipificaban, pero no contemplaban las suficientes agravantes, y en cuatro entidades se tipificaban, pero no se conceptualizaba bajo la denominación de abuso sexual.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Hernández Mora informó que el Gobierno federal trabajaba en la revisión, armonización y homologación de leyes para garantizar que las mujeres de todo el país tuvieran el mismo acceso a todos los derechos.

Además, según dijo, el 13 de noviembre se llevaría a cabo una reunión con el Poder Legislativo federal y local de las 32 entidades de la República, para impulsar las reformas correspondientes.

Hernández Mora explicó que el Código Penal Federal contemplaba el delito de abuso sexual en su artículo 260, con una penalidad de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Ante ello, dijo que se reforzarían las campañas para que las mujeres conocieran sus derechos, así como las rutas de atención y denuncia. También se dirigirian campañas a los hombres contra el abuso sexual.