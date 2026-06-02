Hombres armados ingresan a domicilio de la periodista Roxana Guzmán y la secuestran en Nanchital, Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz investiga el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, ocurrido la mañana de este martes en el municipio de Nanchital. A través de un comunicado, la FGE informó que la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos abrió una carpeta de investigación tras tener conocimiento “de la presunta privación de la libertad”. Desde ese momento, indicó, se activaron los trabajos ministeriales para esclarecer los hechos, ubicar a la víctima y establecer posibles responsabilidades. La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones se realizan “con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales”, y reiteró que las acciones continuarán hasta localizar a la víctima y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Roxana Guzmán Ramírez, comunicadora de Nanchital, Veracruz. ( )

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a tres sujetos armados y con el rostro cubierto forzando la puerta de un domicilio para ingresar de manera violenta. En las imágenes se aprecia cómo los individuos irrumpen en el lugar apuntando con armas de fuego a las personas presentes. Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó los hechos ocurridos en Nanchital y confirmó que mantiene comunicación con la FGE, la cual le informó sobre la apertura de la carpeta de investigación y los mecanismos de actuación en curso. “Sí está confirmado. Lo que nosotros hasta el momento sabemos y confirmado por las autoridades es que fue sustraída”, señaló Luis Ramírez Baqueiro, presidenta de la Comisión, al Diario de Xalapa. La CEAPP indicó además que un equipo especializado fue desplegado en la zona para brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la comunicadora, al tiempo que pidió a los medios de comunicación respetar los protocolos de actuación para no poner en riesgo la integridad de la víctima o de sus familiares.

Un video muestra el momento en que los sujetos armados ingresan al domicilio. ( )