Hombres armados matan a dos hermanos sinaloenses en Zapopan

Dos hermanos originarios de Sinaloa, de 29 y 25 años, fueron asesinados a balazos la madrugada de este 29 de julio en el interior de un domicilio del Fraccionamiento Olivos Residencial, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El ataque ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de la Avenida Ramón Corona y Gran Vía Olivos, en una zona residencial de alta plusvalía del oriente del municipio.

Los agresores ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre y la mujer, quienes murieron de manera inmediata en el lugar.

Durante la agresión, una joven de 19 años resultó lesionada tras ser golpeada por los atacantes.

De manera preliminar, las autoridades investigan además la presunta privación ilegal de la libertad de otra persona que se encontraba en el mismo sitio al momento de los hechos.

Las víctimas tenían poco tiempo de haber fijado su residencia en Jalisco, según los datos preliminares recabados en el sitio. Ambos eran hermanos y procedían del estado de Sinaloa.

El doble homicidio se suma a los hechos de violencia registrados en zonas residenciales del área metropolitana de Guadalajara, donde Zapopan concentra parte de los fraccionamientos de mayor valor inmobiliario de la entidad.

Las diligencias correspondientes quedaron a cargo de las autoridades ministeriales del estado, que deberán determinar el móvil de la agresión y establecer si existe relación entre el doble homicidio y la presunta privación ilegal de la libertad reportada en el mismo domicilio.