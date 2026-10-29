Hombres armados matan a regidor del PRI y su esposa en Michoacán

Adán Rodríguez Ávalos, Regidor del PRI en el municipio de Indaparapeo, Michoacán, y su esposa, Martha Reyes Salinas, murieron durante un ataque armado perpetrado el 28 de octubre en la comunidad de El Triunfo, de ese mismo municipio.

El hijo de la pareja, Jesús Rodríguez Reyes, resultó herido.

Según la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la agresión ocurrió alrededor de las 21:45 horas, sobre la Calle Prolongación Bravo, cuando el regidor se dirigía a su casa a bordo de una camioneta, acompañado de su esposa y de su hijo.

Los atacantes emplearon al menos tres vehículos, al parecer de los tipos Honda CRV, GMC y Volvo, en los que escaparon por diversos caminos rurales.

Reyes Salinas murió en el lugar de los hechos.

Rodríguez Ávalos falleció cuando era ingresado al área de urgencias del Hospital General “Doctor Miguel Silva”, en el municipio de Charo.

Su hijo permaneció hospitalizado en ese mismo centro médico, bajo vigilancia policial.

Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, informó que un grupo criminal amenazó previamente al Regidor y a los habitantes de El Triunfo, a quienes exigió el pago de una cuota o la incorporación de un familiar a la organización como condición para permanecer en la comunidad.

“¿Cuál fue su pecado? Que un grupo del crimen organizado, que se presume es el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque también pudo ser el Grupo X, porque es una zona en disputa entre ambos cárteles delictivos, llegaron a esa comunidad y les comentaron a todos los habitantes: tienen tres días para abandonar la comunidad o de lo contrario tienen que pagar cuota o uno de los integrantes de su familia integrarse a las filas de nuestro cartel delictivo”, declaró Valencia Reyes.

Autoridades estatales han identificado en Indaparapeo una disputa entre las organizaciones criminales autodenominadas Cártel X y Cártel de Los Correa, las cuales mantienen nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y se confrontan por el control territorial, la producción y el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones a comerciantes.

El Cártel X es encabezado por Alan Martínez Durán, “El Primo” o “Comandante X”, quien tiene su principal centro de operaciones en el municipio de Zinapécuaro.

El Cártel de Los Correa es dirigido por Daniel Correa Velázquez, “El Tigre”, uno de seis hermanos que integran la cúpula de esa organización y que radican en el municipio de Ciudad Hidalgo.