Homicidio doloso disminuyó 25%: Sheinbaum; estrategia de seguridad se decide en México, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la política de seguridad es diseñada y ejecutada únicamente por autoridades mexicanas, sin influencia externa.

Agradeció a la Segob, a la SSPC, a la Defensa, a la Marina y a la FGR, por su labor en mantener la paz y la seguridad del País.

”Nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia, para que no haya ninguna duda. La política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, y nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, afirmó.

Sheinbaum Pardo destacó la reducción en 25 por ciento del homicidio doloso, logrando así avances significativos en entidades con altos índices delictivos como Zacatecas, Guanajuato y Nuevo León.

”Hemos reducido el homicidio doloso en 25 por ciento, es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024. La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa, por ejemplo: en Zacatecas, es del 75 por ciento; en Guanajuato, del 60 por ciento; en Estado de México, del 45 por ciento; en Nuevo León, del 70 por ciento; en Baja California, del 36 por ciento; en Tabasco, del 48 por ciento; y en Colima, del 33 por ciento”, dijo.

”En cuanto impacto, la reducción nacional en 11 meses es de 20 por ciento, pero en robo de vehículo con violencia es del 31 por ciento, y en feminicidio, la reducción es del 34 por ciento”, enlistó Sheinbaum Pardo, quien también dijo esperar también grandes avances en la reducción del delito de la extorsión, con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial de la Federación, lo que, según ella, permitirá avanzar en este proceso.

”Hace meses, lanzamos la Estrategia Nacional Contra Extorsión y presentamos una reforma constitucional para que en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima puede hacer su denuncia de manera anónima, abrazando a los jóvenes, para garantizar el acceso a sus derechos a la felicidad. Al tiempo que vamos, garantizando la no impunidad, los avances serán mayores. Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso”, agregó.