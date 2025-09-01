La política de construcción de paz se decide en México: Sheinbaum Pardo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la política de seguridad es diseñada y ejecutada únicamente por autoridades mexicanas, sin influencia externa.

“Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, y nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, afirmó.

La Presidenta de México señaló que en dos días, se recibirá al Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad.

Y se ha dejado claro, expuso, que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación.

Agradeció a la Segob, a la SSPC, a la Defensa, a la Marina y a la FGR, por su labor en mantener la paz y la seguridad del País.

”Nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia de seguridad”, anotó.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo destacó la reducción en 25 por ciento del homicidio doloso, logrando así avances significativos en entidades con altos índices delictivos como Zacatecas, Guanajuato y Nuevo León.

”Hemos reducido el homicidio doloso en 25 por ciento, es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024”, apuntó.

Y señaló que la reducción que se ha logrado en algunos estados es muy significativa, por ejemplo: en Zacatecas, es del 75 por ciento; en Guanajuato, del 60 por ciento; en Estado de México, del 45 por ciento; en Nuevo León, del 70 por ciento; en Baja California, del 36 por ciento; en Tabasco, del 48 por ciento; y en Colima, del 33 por ciento.

”En cuanto a delitos de impacto, la reducción nacional en 11 meses es de 20 por ciento, pero en robo de vehículo con violencia es del 31 por ciento, y en feminicidio, la reducción es del 34 por ciento”, enlistó Sheinbaum Pardo.

También dijo esperar grandes avances en la reducción del delito de la extorsión, con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial de la Federación, lo que, según ella, permitirá avanzar en este proceso.

”Hace unos meses, lanzamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión y presentamos una reforma constitucional para que en todo el País este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima”.

“Abrazando a las y los jóvenes para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores. Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso.”, agregó.

Recordó que en 2024, se presentó el fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad y Justicia que contempla cuatro ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de las capacidades de investigación e investigación y Coordinación entre todos los órganos de Gobierno.