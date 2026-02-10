Homicidios dolosos bajan 42%; hay más de 43 mil detenidos por delitos de alto impacto

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026, el Gobierno federal reportó la detención de 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto y una disminución de 42 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026, el nivel más bajo en 17 meses.

En el mismo periodo, las autoridades federales informaron el aseguramiento de más de 327 toneladas de droga y alrededor de 22 mil 800 armas de fuego como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó informe en el que detalló que las 43 mil 438 personas detenidas corresponden a generadores de violencia vinculados con delitos de alto impacto en distintas entidades del País.

Según el funcionario federal, en el mismo lapso se desmantelaron más de 2 mil laboratorios relacionados con la producción de drogas sintéticas y se confiscaron 327.8 toneladas de estupefacientes, además de 22 mil 832 armas de fuego.

Destacó que estas acciones forman parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, aplicada desde el inicio de la actual administración.

En la exposición de resultados se informó que, del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026, las instancias de seguridad atendieron 142 mil 505 llamadas relacionadas con el delito de extorsión, de las cuales 89 por ciento no se consumaron y 11 por ciento sí derivaron en pago.

De acuerdo con las cifras presentadas, el homicidio doloso registró una disminución de 42 por ciento en el promedio diario entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al bajar de 86.9 a 50.9 casos por día, lo que implica 36 homicidios dolosos menos cada jornada en ese periodo de referencia.

Indicaron que enero de 2026 se convirtió en el mes con el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2016, medido por promedio diario.

Durante la misma presentación, Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que los delitos de alto impacto mostraron una reducción de 31 por ciento al comparar octubre de 2024, cuando se registraron 636.6 casos diarios en promedio, con enero de 2026, que cerró con 441.3 delitos diarios.

Expuso que en la comparación anual de enero de 2025 frente a enero de 2026, el feminicidio disminuyó 12.7 por ciento, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 12.2 por ciento, el secuestro se redujo 50 por ciento y la extorsión registró una disminución de 30.3 por ciento.

Señaló además que el total de robos con violencia cayó 24.6 por ciento, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 33.6 por ciento, el robo a transportista con violencia disminuyó 20.4 por ciento, el robo a transeúnte con violencia bajó 18.4 por ciento, el robo a negocio con violencia se redujo 25.2 por ciento y otros robos con violencia disminuyeron 22.3 por ciento en esa misma comparación.

Respecto al robo a casa habitación con violencia, Figueroa Franco informó que ese delito aumentó 2.6 por ciento en enero de 2026 en relación con enero de 2025, al pasar de un promedio diario de 9.74 casos a 10, según cifras consolidadas al 31 de enero de 2026 reportadas por las 32 fiscalías estatales.

Subrayó que se trata del único delito de alto impacto con incremento en esa comparación y puntualizó que el resto de los ilícitos de esa categoría mostraron descensos.

En términos generales, reiteró que los delitos de alto impacto disminuyeron 31 por ciento entre octubre de 2024 y enero de 2026, al considerar el promedio diario nacional.

En el rubro de operaciones específicas contra grupos delictivos, García Harfuch informó que, entre las 43 mil 438 personas detenidas desde el 1 de octubre de 2024, se incluyen objetivos catalogados como generadores de violencia en distintas regiones del País.

En Chiapas, las autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas Hugo Alexis “N”, identificado como jefe de célula del denominado Cártel de Chiapas y Guatemala con presencia en Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

En Coahuila, elementos de seguridad aprehendieron a seis integrantes del Cártel del Noreste, incluido Ever José, “El Águila”, señalado como generador de violencia con presencia en Moris, Chihuahua.

En el Estado de México se reportó la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con al menos 16 homicidios y otros delitos de alto impacto en los municipios de Tultitlán y Coacalco.

La SSPC Federal también informó que, como parte de los operativos realizados en el periodo de referencia, se aseguraron más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de otras sustancias ilícitas que forman parte de las 327.8 toneladas de droga decomisadas.

Las autoridades señalaron que estos aseguramientos representan una afectación directa a las capacidades logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los resultados en materia de seguridad se sustentan en la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, así como en el fortalecimiento de las investigaciones para lograr detenciones con elementos de prueba suficientes.

“Para detener a un delincuente debe existir una carpeta de investigación”, señaló la Presidenta al subrayar la importancia de la labor ministerial y la cooperación con las fiscalías.

La mandataria nacional afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad continuará enfocada en la reducción de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto mediante acciones coordinadas en todo el territorio nacional.

En el cierre de la presentación, García Harfuch indicó que las autoridades federales proyectan mantener y profundizar los operativos contra delitos de alto impacto a lo largo de 2026, con énfasis en el combate al homicidio doloso, la extorsión y el robo con violencia.

Sostuvo que la continuidad de la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación con los gobiernos estatales serán determinantes para sostener la tendencia a la baja en homicidios y otros ilícitos en los próximos meses.

Según los informes oficiales, las dependencias de seguridad federales presentarán nuevos cortes de información durante 2026 para evaluar el comportamiento de la incidencia delictiva y los resultados de las acciones emprendidas.