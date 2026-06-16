Homicidios dolosos bajan 46% en 20 meses del Gobierno de Sheinbaum, reporta el SESNSP

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios dolosos registraron una reducción de 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 asesinatos al cierre de la administración anterior a 47.3 en mayo pasado, lo que equivale a 39 homicidios menos por día.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, señaló que mayo de 2026 es el mes con el menor índice de homicidios dolosos desde que se tienen registros comparables, en 2015.

“Se observa una disminución del 46 por ciento entre el inicio de la administración, en el que se registraron 86.9 homicidios promedio diario, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 47.3 homicidios diarios, siendo el mes más bajo de este periodo analizado”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Respecto a los primeros cinco meses de 2026, Figueroa Franco indicó que el promedio diario nacional fue de 50.4 homicidios, el nivel más bajo para un periodo enero-mayo desde 2016, cuando se registraron 55 homicidios diarios.

Detalló que ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante ese lapso: Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento, seguido de Baja California con 7.8 por ciento, Chihuahua con 7.7 por ciento, Sinaloa con 6.8 por ciento, Morelos y Estado de México con 5.9 por ciento cada uno, Guerrero con 5.5 por ciento y Veracruz con 5.3 por ciento.

Precisó que 28 estados registraron reducciones en el promedio diario de homicidios al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre las entidades con las caídas más significativas destacaron San Luis Potosí con 81 por ciento de reducción, Zacatecas con 63 por ciento, Quintana Roo con 60.8 por ciento, Nayarit con 55.4 por ciento, Guanajuato con 53.4 por ciento, Nuevo León con 49.5 por ciento, Michoacán con 43.9 por ciento y Sonora con 40.6 por ciento.

En materia de delitos de alto impacto, Figueroa Franco reportó una reducción de 31 por ciento entre octubre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 636.6 delitos diarios a 437.7 en mayo pasado.

Al comparar 2018 con los primeros cinco meses de 2026, la disminución acumulada fue de 53 por ciento, al pasar de 969.4 a 457.1 ilícitos diarios.

Entre enero y mayo de 2026, también disminuyeron el feminicidio en 9.1 por ciento, las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego en 7.9 por ciento, el secuestro extorsivo en 32.1 por ciento, la extorsión en 5.2 por ciento, el robo de vehículos con violencia en 16.5 por ciento, el robo a casa habitación con violencia en 2.7 por ciento y el robo a transportistas con violencia en 25.7 por ciento.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, informó que durante el actual Gobierno la ciudadanía ha entregado de forma anónima y voluntaria 11 mil 139 armas de fuego, entre las cuales se contabilizan 6 mil 146 armas cortas, 3 mil 236 largas, mil 757 granadas, 688 mil 340 cartuchos, 14 mil 272 cargadores, 33 cartuchos de dinamita, 245 estopines y 85 mil 14 cápsulas detonantes.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un balance en el que informó que la estrategia nacional contra la extorsión, puesta en marcha el 6 de julio de 2025, ha derivado en la detención de mil 468 presuntos responsables de ese delito en distintas entidades del país al 31 de mayo de 2026.

“Combatir este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con las 32 entidades de la República”, declaró.

García Harfuch destacó capturas recientes relevantes, entre ellas la de Salvador “N” en Tamaulipas, identificado como integrante de una organización criminal dedicada a extorsionar a comerciantes y empresarios, quien registra además antecedentes penales en Estados Unidos por contrabando de armas y municiones desde 2017.

En Guerrero, informó, fueron detenidas 11 personas vinculadas con una organización que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos en Acapulco, incluido Jesús “N”, identificado como líder del grupo.

En esos operativos también fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos y equipos tecnológicos.

Informó además que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2026 las fuerzas federales detuvieron a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, aseguraron cerca de 30 mil armas de fuego y decomisaron aproximadamente 420 toneladas de droga.

Asimismo, el Ejército y la Marina desmantelaron 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en 22 estados del País.