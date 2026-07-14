Homicidios dolosos bajan 48% durante sexenio de Sheinbaum Pardo, reporta el Gabinete de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, con cifras correspondientes al mes de junio de 2026, la incidencia de homicidios dolosos diarios en el País se redujo en 48 por ciento respecto al registro de septiembre de 2024, último mes de la administración anterior.

Según el reporte mensual de incidencia delictiva presentado en la conferencia matutina, esto implica que se han evitado 41 asesinatos diarios en el comparativo de ese periodo.

En su conferencia desde Palacio Nacional, reivindicó la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, sustentada en cuatro ejes: atención a las causas del delito, fortalecimiento de la Guardia Nacional, utilización de mayor inteligencia e investigación, así como una mayor coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

La responsable del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa, detalló que la recurrencia de los delitos de alto impacto también bajó en 53 por ciento en el mismo periodo.

Precisó que ocho entidades concentraron el 54 por ciento del total de homicidios dolosos diarios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Sonora.

Respecto a Guanajuato, Figueroa señaló que, aunque los homicidios registrados en esa entidad se redujeron en 68 por ciento durante el periodo analizado, esa entidad continúa ocupando el primer lugar nacional al representar el 8.8 por ciento del total de asesinatos.

Refirió que los homicidios en Guanajuato bajaron de un promedio de 12.7 diarios en septiembre de 2024 a 4.3 en junio de 2026.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la estrecha colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Semar y la SSPC ha permitido operaciones más precisas para desarticular células delictivas y reducir su capacidad financiera.

Con la actualización de junio de 2026, el Gobierno federal proyecta mantener la tendencia a la baja en homicidios dolosos como uno de los principales indicadores de resultado de la estrategia de seguridad de la actual administración, cuya continuidad dependerá de la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales en las entidades con mayor incidencia delictiva.