Homicidios en Sinaloa se disparan casi 75 por ciento en 2025, según el Inegi

Sinaloa registró mil 805 defunciones por presunto homicidio durante 2025, un incremento de 74.9 por ciento frente a los mil 32 casos que arrojó la información definitiva de 2024, según las cifras preliminares que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer este 3 de agosto.

Se trató de la cifra más alta para la entidad en la serie 2012-2025 que reporta el instituto y del mayor aumento absoluto entre las 32 entidades federativas.

El repunte sinaloense contrastó con la tendencia nacional.

En el País se contabilizaron 27 mil 989 presuntos homicidios en 2025, una disminución de 16.6 por ciento respecto a los 33 mil 550 de 2024 y el registro anual más bajo desde 2016.

Mientras la tasa nacional descendió de 25.8 a 21.4 defunciones por cada 100 mil habitantes, la de Sinaloa se elevó de 33 a 57, con lo que la entidad se colocó como la tercera con el indicador más alto del País, solo detrás de Colima (89) y Morelos (58).

La escalada de violencia en la entidad coincidió con el conflicto interno del Cártel de Sinaloa, que enfrenta a las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” desde septiembre de 2024, tras la captura de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ocurrida el 25 de julio de 2024 en territorio de Estados Unidos.

Culiacán y su zona conurbada han concentrado buena parte de los hechos violentos derivados de esa disputa, que se extendió a lo largo de 2025 por distintos municipios sinaloenses.

Las cifras del Inegi muestran la magnitud del cambio de tendencia en la entidad.

En 2022, Sinaloa registró 587 presuntos homicidios, su nivel más bajo de la serie, con una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes.

Tres años después, el número de víctimas se triplicó con creces y la tasa alcanzó el triple de aquel registro.

El máximo previo del periodo reportado se había observado en 2017, con mil 640 defunciones, cifra que 2025 superó por 165 casos.

En números absolutos, Sinaloa se ubicó en 2025 como la quinta entidad con más presuntos homicidios, detrás de Guanajuato (3 mil 249), el Estado de México (2 mil 575), Chihuahua (2 mil 106) y Baja California (2 mil 95).

A nivel nacional, el disparo con arma de fuego fue el principal medio para cometer estos crímenes, con 70.8 por ciento de los casos, seguido de las armas u objetos punzocortantes, con 9.4 por ciento.

El Inegi precisó que los presuntos homicidios se clasifican con los códigos X85 a Y09 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10), a partir de los certificados de defunción, las actas del Registro Civil y los cuadernos estadísticos del Ministerio Público, y que esta codificación tiene fines estadísticos, sin implicar determinaciones legales ni penales.

La información de 2025 es preliminar y podría ajustarse una vez que concluya el proceso de validación de la estadística definitiva.