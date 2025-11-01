$!Honran en Palacio Nacional a las mujeres indígenas que ya partieron

Con la ayuda de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Prado, celebró el Día de Muertos con una ofrenda de flores “Cinco altares, un solo sentir”, en las instalaciones del Palacio Nacional.

Manteniendo la tradición donde se recuerda y se la ofrecen alimentos a los muertos, Claudia Sheinbaum señaló que “es una tradición muy distinta a otras culturas” y que con ella se consienten a los muertos en este día.

“Es una visión de la muerte completamente distinta, que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas”, indicó la Presidenta en un video compartido en redes sociales.