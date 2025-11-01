$!Honran en Palacio Nacional a las mujeres indígenas que ya partieron

Con la ayuda de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Prado, celebró el Día de Muertos con una ofrenda de flores “Cinco altares, un solo sentir”, en las instalaciones del Palacio Nacional.
Manteniendo la tradición donde se recuerda y se la ofrecen alimentos a los muertos, Claudia Sheinbaum señaló que “es una tradición muy distinta a otras culturas” y que con ella se consienten a los muertos en este día.
“Es una visión de la muerte completamente distinta, que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas”, indicó la Presidenta en un video compartido en redes sociales.
El altar fue dedicado a las ancestras de México, las mujeres indígenas que ya partieron.
“Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad”.
“Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna”.
Destacó a las flores de cempasúchil que se utilizan en las ofrendas de muertos, quienes marcan el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra. Además explicó que la flor es nativa de México, nacida en Mesoamérica.
“Nuestra ofrenda es para ellas (las mujeres indígenas): por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”, concluyó en su mensaje en el video.