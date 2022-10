Horacio Duarte renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Horacio Duarte Olivares renunció como titular de la Administración General de Aduanas -que era del Servicio de Administración Tributaria-, para realizar “una tarea” en el Estado de México.

“Horacio ha hecho una labor de primer orden, y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

“Lo mismo que en el caso de Tatiana [Clouthier Carrillo], que nos ayudó tanto, tanto, para triunfar y con su trabajo, y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México”, dijo.

Tras el anuncio, el Mandatario nacional levantó la mano de Duarte Olivares y lo despidió, entre bromas respecto a no poder anunciar qué labor realizaría en el Estado de México. No obstante, el ex funcionario federal comentó que irá “a la batalla maestra”.