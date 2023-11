“Sería engañarte decir que no nos avisaron. Sí, sí nos dijeron, pero nunca nos dijeron que no iba a ser normal, no previeron ni la magnitud y no previnieron correctamente lo que se avecinaba”, señala la empresaria, también en una comunicación desde la Ciudad de México a Acapulco, “de hecho, el martes eran las 9 de la noche y había lloviznitas en algunas partes y no pasaba nada; la información que teníamos era que entraba entre las 4 y las 6 de la mañana; ésa era la información que yo tenía”.

Afuera del hotel la devastación era mayor y no había autoridad en las calles. No había energía eléctrica, teléfono ni internet, y nadie asistió a los hoteleros para ayudar a sus huéspedes a regresar a sus destinos.

“Había un coctel, que todavía se llevó a cabo, y sí, estaban concentrados la mayoría de los mineros en las sedes del evento. Nosotros, la actividad que íbamos a tener con ellos al día siguiente, desde la tarde les dijimos que no se iba a poder llevar a cabo. Pero en realidad nadie se imaginaba la magnitud, porque ellos mismos nos decían que si no se ponían tan mal las cosas, que se llevara a cabo esa actividad. Al final este huracán rebasó a todo mundo”, relata.

La presidenta de la AFEET, que reúne aproximadamente a 15 hoteles de Acapulco, confirma que no hubo ningún aviso particular a los hoteleros para tomar medidas especiales, resguardar a los huéspedes o tomar previsiones para lo que vendría después del huracán.

Al día siguiente -recuerda- amaneció todo destruido y nunca llegó nadie a auxiliar a los turistas, a la población, a los hoteleros o a los comerciantes, que tuvieron que resignarse a que sus negocios fueran saqueados.

“Una cosa fue llevando a la otra; vino Otis y destruyó, y luego salió la gente a destruir lo que había quedado en pie. ¿Y cuándo apareció una ayuda?, nunca. Tú hasta el día de hoy no puedes ver camiones de recolección de basura del ayuntamiento; no hay policía vial, no hay policía turística, no hay nada; está llegando el Ejército por tandas, llegaron a salvaguardar los negocios cuando los negocios ya no tenían nada dentro”, comenta.

Gabriela Martínez informa que, en los días que siguieron al golpe de Otis, no hubo auxilio de alguna autoridad a los pequeños hoteleros de Acapulco, ni tampoco a las grandes cadenas, quienes tuvieron que arreglárselas para atender a sus huéspedes.

“Vamos a pensar que dijeron ‘no les avisemos para no generar pánico’, que sería una aberración, pero si ya se sabe lo que va a pasar se envían cuadrillas al día siguiente para entrar al puerto y resguardar la ciudad. Eso no se hizo. Estuvimos abandonados y seguimos abandonados”, comenta.

‘A Acapulco lo devastó el huracán, y la rapiña’

Otra empresaria hotelera de Acapulco, quien pide el anonimato por temor a represalias de la autoridad, asegura que la alerta no fue suficiente, y prueba de ello es que la vida era normal en el puerto hasta las 8 de la noche, cuando la alcaldesa Abelina López ofreció la conferencia de prensa en la que habló de “alerta total”.

“Teníamos la convención minera. Después de un septiembre muy difícil, en el que todos estábamos ávidos de que llegara turismo, estaba llegando este evento. Ese día era la inauguración, a las siete, siete y media y, es más, los mineros nos estaban reservando habitaciones y mesas en restaurantes; ni ellos tenían una idea. Iban llegando mineros a las 8, 9 y 10 de la noche, en vuelos que iban aterrizando para la convención”, relata.

El problema fue al día siguiente, cuando la falta de previsión provocó que, al desastre por el huracán, siguiera el desastre social.

La empresaria hotelera describe una ciudad caótica, en la que la ausencia de autoridad provocó el saqueo de tiendas, no sólo de alimentos y productos básicos, sino de boutiques de ropa y tiendas departamentales en las que la gente se llevaba juguetes, aparatos electrodomésticos, rollos de tela, muebles, sillas, mesas...

“A mí me tocó caminar para ver mis negocios, y había establecimientos, como La Parisina, el Office Depot, que tenían daños por el huracán, vidrios rotos, a lo mejor una inundación, pero que eran rescatables... Pero entonces empezaron los saqueos, y todos los locales que estaban abiertos comenzaron a ser rapiñados, y la autoridad no estaba. Vi que en un Oxxo la gente se llevó hasta el carrito de los helados, la máquina para calentar los hotdogs. Y la autoridad no existía. En unas tiendas había gente formada para pagar por sus mercancías, y en otras había gente llevándose todo. No contuvieron. A Acapulco lo devastó el huracán, pero también la rapiña, y no había policía ni autoridad alguna”, recuerda.

Las 48 horas que siguieron al huracán, describe esta habitante de Acapulco, fueron de un desgobierno total. El Ejército y la Guardia Nacional comenzaron a llegar desde el jueves 26, pero tomaron control del puerto hasta el viernes 27. Mientras tanto, cada quien se cuidó como pudo y las autoridades civiles brillaron por su ausencia.