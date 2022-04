$!Hoy domingo se decide si avanza la Reforma Eléctrica de AMLO, o la sepultan para siempre

El Presidente López Obrador lo consideró “un exceso, un despropósito, porque no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al Gobierno de México [...] todavía más si se trata de un ex Gobernador que va a representar a México”.

Pero para muestra del riesgo, apenas una semana antes de que empezara la discusión en comisiones, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, mandó una señal expulsando del partido a Quirino Ordaz Coppel, ex Gobernador de Sinaloa, por “indisciplina grave” luego de aceptar la oferta del Ejecutivo de encabezar la Embajada de México en España.

“¿Por qué razón las oposiciones votarían en contra de lo que ellos mismos solicitaron incluir en el dictamen? Me parece absurdo”, planteó el Diputado morenista Hamlet Almaguer, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales que pidió al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, prohibir hoy la entrada de cabilderos a curules del Pleno para garantizar “la libertad del voto”.

MÉXICO._ Si no cae un rayo sobre la Cámara de Diputados, en este Domingo de Resurrección subirá al Pleno la Reforma Eléctrica enviada en septiembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad sobre la iniciativa privada, e incluye los puntos de la contrapropuesta del bloque opositor de “Va por México”.

Ante el camino minado para la Reforma Eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el miércoles una iniciativa para reformar la Ley Minera para declarar la exploración y explotación del litio, un mineral estratégico en la transición energética, como exclusivo del Estado.

Esta iniciativa legislativa, que no requerirá mayoría calificada para aprobarse, es decir no necesitará el respaldo de la oposición, prevé enviarla al Congreso “al día siguiente” de que no llegase a pasar la Reforma Eléctrica. Además recordó que la Corte validó la Ley de la Industria Eléctrica, aunque dio pie a presentar más amparos en contra.

“Una parte sustancial de esta reforma constitucional que estamos por votar es similar a la Ley de la Industria Eléctrica, lo único que hacemos es escalarlo de una legislación secundaria a una norma constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia ya dijo que la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional”, recordó el Diputado morenista Hamlet Almaguer.

“A eso se refiere el Presidente, habla de un blindaje. Si las oposiciones no aprueban sus propias propuestas, que sería ridículo, entonces avanzaremos con la legislación secundaria [Ley Minera] que seguramente será validada en la Corte como lo fue la Ley de la Industria Eléctrica”, agregó.

NO HAN LEÍDO EL DICTAMEN

La discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Reforma Eléctrica se realizaría el martes pasado, por lo que Diputados de la oposición llegaron a pernoctar una noche antes para evitar supuestos bloqueos en la entrada de San Lázaro por parte del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, que tenía programada una manifestación pacífica para la mañana siguiente.

Este domingo, como lo hicieron el martes, también protestarán afuera de la Cámara Baja “para presionar” a los legisladores para que voten a favor.

Sin embargo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, anunció la noche del lunes que el debate se pospondría para hoy para dejar tiempo a la oposición para consultar el proyecto de dictamen de 264 páginas, luego de asegurar que se incorporaron nueve de los 12 puntos de la contrapropuesta de la coalición “Va por México”, entre ellos, el derecho humano a la electricidad.

La reacción de los dirigentes del PRI-PAN-PRD fue reiterar que el voto en bloque será en contra porque, acusaron, no se tomó en cuenta su contrapropuesta para el proyecto de dictamen aprobado por las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales que este día sube al Pleno.

Pero el Diputado morenista Hamlet Almaguer, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, mostró el dictamen que se discutirá este domingo para probar que los puntos de la contrapropuesta del bloque opositor fueron incluidos.

“Ya se quedaron integrados. Se presentó el dictamen, nuestro coordinador [Ignacio Mier] formuló las reservas –porque así se tiene que hacer por procedimiento– y esas reservas son adiciones al dictamen. Yo creo que no lo han leído, porque está muy claro que ahí viene el contenido de las propuestas que ellos hicieron, lo único que tienen que hacer es leerlo”, afirmó.

“Que me digan si ya lo leyeron”.

LA OPOSICIÓN ACUSA A MORENA

El bloque opositor, por su parte, ha dicho que no se moverá de su posición contra la Reforma Eléctrica del Presidente Lopez Obrador y votará en contra debido a que Morena no ha integrado al dictamen que se discutirá el domingo la contrapropuesta que presentaron el PRI, PAN, y PRD, además afirmaron que el mandatario federal sabe que su iniciativa “está perdida”.

“Es una mentira que aceptaron nueve puntos de los 12 que propusimos”, mencionó en entrevista el Diputado panista Santiago Torreblanca Engell. “Según Morena en sus reservas ya están nuestros puntos, pero no es cierto, nos están cumpliendo solo uno, el derecho humano a la energía eléctrica”.

“Es totalmente mentira que se haya aceptado (la contrarreforma de la oposición), se quiere votar como ya está”, agregó la Diputada del PRI Montserrat Hernández, quien aseguró que no habrá ningún legislador “rebelde” en la sesión de este fin de semana.

No obstante, Morena asegura que han aceptado nueve de las 12 propuestas de la coalición “Va por México”.

“Ellos (la oposición) presentaron 12 puntos, de los cuales nueve se aprobaron, los otros tres las Suprema Corte los declaró constitucionales y en ese sentido pues hoy la oposición no debería tener objeción sobre la Reforma Eléctrica en general”, afirmó el Diputado morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Legisladores de oposición coincidieron en entrevistas separadas que, tras el “acuerdo” de la alianza PRI-PAN-PRD, Morena no contará con los votos de ningún priista ni panista y rechazaron que por ello sean “traidores a la patria” o “defiendan a empresas”, como los ha calificado el Presidente López Obrador.

“Nosotros somos un bloque sólido y lo hemos dicho desde el principio: vamos a votar en unidad y totalmente convencidos contra la Reforma Eléctrica”, aseguró el Diputado priista Pedro Armentía López, secretario de la Comisión de Energía. “Te puedo garantizar que el grupo parlamentario del PRI va a votar en su totalidad en contra”.

Para el panista Santiago Torreblanca, el Presidente López Obrador ordenó que se recorriera la votación para este domingo porque le está apostando a tres cosas: a que algunos diputados no se presenten el domingo porque muchos ya están de vacaciones; a presionar mediante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República a algunos Diputados, y a engañar con un discurso de que ya incluyeron nueve de 12 propuestas de la coalición, y que aun así la oposición va a votar en contra.

“El Presidente está apostando a eso, dice, ‘yo lo paso el domingo (la votación), ya los Diputados que pensaban que la votación sería el martes compraron sus boletos para salir de vacaciones, muchos ya con su viaje van a decir ya no me regreso’. También le apuesta a presionar a uno que otro Diputado mediante la UIF, FGR y demás; y están implementando una estrategia discursiva de que ya nos compraron nuestros puntos y ni así quieren votar a favor”, destacó Torreblanca.

Lo mismo coincidió la Diputada priista Montserrat Hernández, integrante de la Comisión de Energía de San Lázaro: “Morena lo que quiere es retrasar la discusión, Morena lo que quiere es desviar la discusión porque además se viene el fin de semana de Semana Santa. Morena lo que quiere es no sumar otro fracaso más a su lista [...] y hoy con esta derrota que van a tener con la Reforma Eléctrica pues yo creo que no los quieren tener todos juntos”.