‘Hoy termina la era de nepotismo en la Suprema Corte’, dice Sheinbaum ante última sesión

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que este martes marcará “el fin de una era de nepotismo” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la sesión extraordinaria convocada por la Ministra Norma Piña será la última con la actual conformación.

En su conferencia mañanera, la Mandataria reconoció —al responder a una pregunta sobre los últimos 30 años de trabajo en la Corte tras la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Ernesto Zedillo— que “hay sus excepciones”, aunque reiteró que se trata del cierre de una etapa en la que “un Poder Judicial servía a unos cuantos”.

Sobre la reforma judicial del ex Presidente Ernesto Zedillo, cabe recordar que, entre otras cosas, redujo el número de ministros de la Corte, que pasó de 26 a 11 integrantes.

‘Inicia una nueva era en la Corte’

Para Sheinbaum, esa reforma, lejos de consolidar la independencia judicial, marcó el inicio de un esquema “al servicio de intereses particulares”, de acuerdo con declaraciones hechas ante las críticas que el ex Mandatario priista a la reforma judicial promovida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fueron aprobadas en el actual Gobierno.

En su conferencia de este día, Sheinbaum cuestionó además que los nombramientos se otorgaran a través de la carrera judicial, pues aseguró que en la práctica prevalecían “amiguismos, nepotismo (...) si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera”.

“Ahora inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre, y va a ser mejor, de eso no tengo la menor duda”, sentenció.

Aunque el calendario oficial fijaba como última sesión del Pleno de la Corte la del 12 de agosto, la Ministra Presidenta Norma Piña convocó a una sesión extraordinaria para este martes 19 de agosto, con el fin de resolver nuevas quejas contra la elección de magistrados electorales y la acción de inconstitucionalidad 44/2025 en materia de reforma al Poder Judicial de Yucatán.

Al día siguiente, la Presidenta Sheinbaum cuestionó la convocatoria de la Ministra Piña Hernández y expresó: “habría que preguntar qué sentido tiene”.

“Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria. A lo mejor iban a resolver los impuestos de una persona que debe mucho. Si no es así, que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria”.

“¿A poco hasta el último momento van a querer echar atrás la reforma al Poder Judicial? Todavía no resuelve completamente el Tribunal Electoral las impugnaciones, todavía no resuelve”, subrayó la Mandataria.