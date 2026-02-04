HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente de su Consejo de Administración

José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, según informó la institución financiera mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El cargo de Meade Kuribreña entró en vigor a partir del 3 de febrero de 2026. El ex funcionario federal formaba parte del Consejo de Administración de HSBC México desde 2019, cuando fue designado consejero de la institución bancaria.

Meade Kuribreña, de 56 años de edad, también es integrante de la Comisión Global de Adaptación de HSBC Holdings, desde el 1 de marzo de 2019. Ese mismo año fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Grupo Alfa.

En diciembre de 2021, el ex funcionario federal se integró al Consejo de Administración de Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V., empresa dedicada a la industria de comercio minorista, según informó la compañía mediante un comunicado enviado a la BMV.

Meade Kuribreña estudió economía y derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respectivamente, y cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de Yale.

Durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fungió como titular de la Secretaría de Energía (SENER), desde el 7 de enero hasta el 9 de septiembre de 2011, y posteriormente como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde el 9 de septiembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto ocupó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 27 de agosto de 2015, así como la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde el 28 de agosto de 2015 hasta el 6 de septiembre de 2016, y nuevamente la titularidad de la SHCP, desde el 7 de septiembre de 2016 hasta el 27 de noviembre de 2017.

Meade Kuribreña fue candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio de 2018, postulado por la coalición “Todos por México”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL). Obtuvo 9 millones 289 mil 853 votos, que representaron el 16.41 por ciento de la votación total.

En dicha elección federal resultó ganador Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), con el 53.19 por ciento de los votos emitidos. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), registró el 22.27 por ciento de los sufragios.

El 23 de febrero de 2023, el entonces presidente López Obrador cuestionó si Anaya Cortés o Meade Kuribreña hubieran juzgado a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue declarado culpable por un jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

“Ahora yo les quiero dejar una pregunta, así como ustedes preguntan. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade hubieran juzgado a García Luna?, ¿verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación”, declaró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.

García Luna fue declarado culpable por participar en una empresa criminal, de tres cargos por conspirar para traficar cocaína, así como por hacer declaraciones falsas durante su proceso de naturalización en EU.

En la misma conferencia de prensa, López Obrador pidió a Calderón Hinojosa explicar por qué nombró a García Luna como titular de la entonces SSP y lo sostuvo durante su sexenio.

“Cómo es que lo sostuvo tanto tiempo y lo convirtió en su mano derecha, debería de explicar, pero no eso de que ‘yo soy valiente, enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando’, y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo seis años y si sabía o no sabía de lo que hacía”, señaló el ex presidente de la República.

En agosto de 2020, Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), narró en su denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), que el 15 de septiembre de 2014, por instrucciones de Luis Videgaray Caso, entonces titular de la SHCP, se entregaron 4 millones de pesos a Meade Kuribreña, entonces canciller.

“Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia”, respondió Meade Kuribreña en su cuenta de la red social Twitter.

El 3 de septiembre de 2019, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, deslindó a Meade Kuribreña de la causa que se seguía contra María del Rosario Robles Berlanga, quien fue vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público, en la llamada “Estafa Maestra”.

“Es claro que la causa penal no involucra a José Antonio Meade Kuribreña como sujeto activo, o bien, sea objeto de la investigación complementaria; así tampoco, se refiere a la temporalidad en que él ocupó la Sedesol”, indicó el juez Delgadillo Padierna.

El 3 de agosto de 2019, Meade Kuribreña desayunó con el entonces presidente electo López Obrador, en el domicilio particular del político tabasqueño, quien aseguró que su ex contrincante era una persona “decente, buena, honorable”.

“Invité a desayunar aquí en la casa a José Antonio Meade, porque nobleza obliga, José Antonio fue el primero que me habló el pasado primero de julio, para reconocer que habíamos triunfado y desearme que me fuera bien, porque de esta manera le iría bien al país”, indicó el entonces virtual presidente electo.