Huachicol fiscal deja en 2025 boquete de $61 mil millones en IEPS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el huachicol fiscal dejó un boquete estimado de 61 mil millones de pesos en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios durante 2025.

La cifra corresponde a impuestos que dejaron de pagarse por irregularidades en la importación y la comercialización de combustibles, según un informe presentado en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”!, afirmó.

Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, expuso que la dependencia detectó diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustibles entre las compras y las ventas declaradas por las empresas del sector, con un valor equivalente a 61 mil 785 millones de pesos.

El hallazgo derivó del cruce de facturas y registros fiscales correspondientes a 2025.

El 72 por ciento de las inconsistencias se concentró en las empresas comercializadoras, con 6 mil 352 millones de litros, equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos.

En los expendios, principalmente gasolineras, se identificaron diferencias por mil 199 millones de litros, equivalentes a 8 mil 395 millones de pesos, y en importación fueron 645 millones de litros, con un valor de 4 mil 517 millones de pesos.

Otros 497 millones de litros, equivalentes a 3 mil 482 millones de pesos, correspondieron a comercialización y otros permisos, mientras que 131 millones de litros, con un valor de 923 millones de pesos, se ubicaron en distribución.

González Escobar detalló que las inconsistencias se identificaron mediante un centro de monitoreo que cruza información del Servicio de Administración Tributaria, de Aduanas y de las autoridades energéticas, desde la importación hasta la venta final de los combustibles.

La Secretaria sostuvo que las diferencias correspondientes a 2025 ya no pueden modificarse, porque el ejercicio fiscal concluyó y las facturas quedaron registradas.

Sheinbaum Pardo explicó que una de las modalidades de evasión consiste en declarar cantidades de combustible inferiores a las que realmente ingresan al País, mientras que otra implica registrar gasolina o diésel como nafta u otros productos químicos para evitar el pago del IEPS.

Añadió que las autoridades mexicanas intercambian información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para verificar que los volúmenes declarados al salir de ese país coincidan con los que llegan a las aduanas mexicanas.

Sheinbaum Pardo informó que las irregularidades detectadas dieron lugar a inspecciones, procedimientos administrativos y denuncias penales, así como a detenciones de personas involucradas desde la importación hasta la distribución de combustibles.

Señaló que algunos de los grupos involucrados no necesariamente están vinculados con la delincuencia organizada y que también se cancelaron permisos de gasolineras y registros federales de contribuyentes.

Las autoridades reportaron la detección de mil 952 millones de litros de combustibles que se pretendía introducir de manera ilegal al País, asociados con 13 mil 664 millones de pesos de IEPS, además de más de 500 multas y procedimientos contra ocho agentes aduanales.

Como resultado de las acciones de fiscalización y vigilancia, el IEPS registrado entre enero y septiembre de 2026 aumentó aproximadamente 48 mil millones de pesos respecto del mismo periodo de 2025, aunque esa cantidad no representa necesariamente la recuperación de los impuestos omitidos el año anterior.

La Sener reportó que los volúmenes de combustibles declarados en las importaciones aumentaron 10.54 por ciento en los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sheinbaum Pardo indicó que las instituciones involucradas revisan los avances de las investigaciones dos veces por semana y anunció que el Gobierno Federal buscará crear una plataforma pública para identificar a las empresas que participan en la cadena de importación, comercialización y distribución de combustibles.