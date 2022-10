‘Huachicoleros’ querían asesinar a AMLO por ‘meterse con quien no debía’, revela hackeo a Sedena

Un informe de inteligencia elaborado por Lorenzo García Gamboa, quien funge como director del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Noroeste y enviado el 10 de febrero del 2019, al subjefe de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, advirtió de un presunto audio en el que un grupo de “huachicoleros” o ladrones de combustible, decían que pretendían asesinar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “se metió con quien no debía”.

La información difundida por el diario El Universal se basó en los datos que el “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron de al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

En el informe de inteligencia, que tenía como asunto: “informar de un audio de interés en torno al caso Águila”, se detalló que la Sedena investigaba a Sergio Águila Luévanos, “El Capi”, quien era capitán en retiro del Ejército, especialista en electrónica de aviación y titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Villa Corona, en Jalisco.

En agosto de 2019, “El Capi” fue detenido y acusado de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas. También fue aprehendido el teniente Jesús Marcelo Chacón Patiño, “Tartamudo”, a quien identificaban como líder del grupo de “huachicoleros”.

En el operativo se detuvo a siete personas más y se realizó de manera simultánea en los estados de Sinaloa, Jalisco y la Ciudad de México. El audio que dio como consecuencia el reporte de inteligencia, se obtuvo a las 21:43 horas del 8 de febrero de 2019.

Según señaló la tarjeta número 157, “El Capi” respondió a una pregunta de un hombre no conocido, quien le dijo que no llegaron las piezas de los rifles AR-15, porque le pedían pagar por adelantado y no estuvo de acuerdo, por lo que empezó a buscar las armas con otro proveedor.

En el informe de inteligencia también se explicó que el grupo criminal estaba en crisis financiera, porque con la estrategia del Gobierno federal contra el robo de combustibles “no tienen dinero”, y empezaron a extorsionar y a robar, pero eso sólo les alcanzaba para lo más básico.

A continuación, el reporte de inteligencia presentó una cita de audio en la que se hablaba de una presunta unión criminal para asesinar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no quiso que se “arreglaran” y “se metió con quien no debía”.

“Supuestamente este viejo ya se oye mucho que le van a dar piso al Presidente de la República [en referencia a Andrés Manuel López Obrador], nada más están fraguando bien, se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no, y creo que el señor ya tiene precio su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga, porque se metió con quien no debía de haberse metido”, señaló el documento de una sola cuartilla.

“Se continúa con el seguimiento técnico al ‘caso Águila’, con la finalidad de ampliar la información técnica generada, así como de los actores delictivos que se mencionan y de quien o quienes se señala como responsables de las amenazas en contra del Titular del Poder Ejecutivo, con el fin de informar oportunamente a la superioridad sobre el particular”, se informó en el punto ‘D’ del informe de inteligencia.

“En otros documentos consultados sobre el caso Águila se lee que el Ejército acordó entregar un reconocimiento a los analistas que participaron en el proceso de investigación”, agregó el diario El Universal, que informó del hecho.