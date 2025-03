Hubo confusión sobre Ley del Issste: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hubo confusión respecto a la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El mismo día, y a pesar del retiro de la reforma por parte la Presidenta de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación colocaron un plantón de al menos 72 horas de duración, frente a Palacio Nacional.

“Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CNTE, también con el [Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación] SNTE hay pláticas, pero particularmente con la Coordinadora, nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tiene, que en general son solicitudes justas”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Nosotros enviamos una iniciativa de reforma a la Ley de Issste de muchas de las demandas que tenían los maestros, como lo del Fovissste, también, sin embargo, pues hubo confusión en qué es lo que estábamos planteando, se pensó que queríamos quitarle a todos los maestros un porcentaje o retirarles un porcentaje para fortalecer el Issste y en el caso de los maestros pues no era tal”, indicó.

“Ayer hubo reunión con la CNTE, qué propuesta les hice, es la siguiente, esta es para todas las maestras y los maestros de México. La primera, el retiro inmediato de la reforma a la Ley de Issste, presentada el 7 de febrero de 2025, para que no haya ninguna confusión. Ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley”, señaló Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia de prensa matutina detalló que el segundo beneficio era congelar o disminuir con quitas las deudas “problemáticas” con el Fovissste, que se habían vuelto impagables.

“Lo segundo establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreedores del Fovissste es decir, recuperar la idea de que los maestros y todos los trabajadores del Estado, no tengan estas deudas impagables del Fovissste, pero sin necesidad de modificar la Ley del Issste, sino a partir de un decreto de la presidenta que ya estamos trabajando en él para que se pueda hacer”, comentó.

“Que el Fovissste recupere su capacidad de construcción sin tocar la ley del Issste entonces por decreto hacemos estas dos características, uno quitar las deudas y dos la capacidad de construcción del Fovissste”, agregó, quien abundó que la tercera sería detener el incremento de la edad de jubilación de los maestros.

“Tres, detener el incremento, es importantísimo esto es para todas las maestras y maestros recientemente en Tabasco una maestra me dijo ‘yo ya si yo me voy a ir a jubilado, ya con lo que estaba el año pasado, con la edad que estaba el año pasado, ya me hubiera jubilado’, pero resulta que la ley del 2007 aumenta las edades de jubilación cada dos años, entonces imagínense que el que se jubiló en el 2023 se jubila a una edad, pero el que se jubila en 2025 se jubila otra edad, y el que se va a jubilar en el 2027 a otra edad y el del 2030 a otra edad, o 2029 a otra edad, así ha ido aumentando la edad de jubilación”, explicó Sheinbaum Pardo.

“La propuesta que les hice tanto siguen los diálogos y nosotros seguimos haciendo el cálculo de cómo mejorar las pensiones, detenemos, congelamos la edad de jubilación entonces se congela la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando, ese es ya un acuerdo que tuvimos, representa recursos sí, pero ustedes saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo”, aseguró.

Según Sheinbaum Pardo, el cuarto compromiso con la CNTE es que se realizaran foros escuela por escuela para conformar el esquema de promoción magisterial.

“Lo otro que ellos están pidiendo es que cambie el esquema de promoción de USICAMM y qué propuesta les hice, en vez de que hagamos foros que no sabemos quién llega, vámonos a foros escuela por escuela. Vámonos a una consulta abajo con todos los maestros y maestras de México, en cada escuela pública del país”, expresó.

“Qué opinan los maestros y las maestras del régimen actual de promoción y cómo quieren que cambie y a partir de este foro escuela por escuela, escuela por escuela, todas las escuelas del país construimos la propuesta de modificación al tercero constitucional”, señaló.