Hugo Aguilar niega subordinación de la SCJN ante el Gobierno federal

En la presentación de su primer informe de labores este miércoles, Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó que el nuevo Poder Judicial de la Federación actúe subordinado al Gobierno federal.

Además, criticó a la anterior integración del tribunal, a la que calificó de “lenta, anquilosada, ensimismada y hasta soberbia”.

“Hoy no existe sumisión ni subordinación, sino corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada uno de los Poderes de la Unión”, declaró Aguilar Ortiz durante el informe correspondiente a sus primeros 100 días al frente del máximo tribunal, trámite establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no asistió al evento.

El Ministro Presidente, quien surgió de la primera elección directa de jueces, magistrados y ministros impulsada por Morena, arremetió contra la SCJN que lo precedió.

“Ha culminado la etapa en la que los ministros y ministras eran designados por los otros poderes y fieles a la designación cupular sentían la obligación de servir a los más acomodados de nuestra patria”, afirmó.

Aguilar Ortiz añadió que la anterior integración del tribunal se “sintió fuera de la mirada de todos, lejos de la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia y, en general, no solo ajena al pueblo, sino incluso contra sus intereses y aspiraciones genuinas”.

En representación de Sheinbaum Pardo asistió Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. También acudieron Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados; Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, y Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, tampoco asistió.

Según los datos presentados por el Ministro Presidente, la SCJN resolvió 2 mil 590 expedientes entre septiembre y noviembre de 2025: 663 fueron resueltos por el Pleno, 44 por acuerdo o dictamen de las ponencias, y mil 883 por acuerdo de la Presidencia.

En contraste, la anterior integración resolvió 2 mil 774 expedientes durante el mismo periodo, de los cuales únicamente 75 fueron resueltos por el Pleno, 138 por acuerdo dictamen y mil 459 por acuerdo de la Presidencia.

“Anteriormente, se resolvía un promedio de 1.8 asuntos por sesión, y actualmente se resuelve un promedio de 16.4 asuntos por sesión”, aseguró Aguilar Ortiz, quien insistió en que la nueva Corte “no responde a intereses particulares, no se ajusta a presiones coyunturales” y que su “única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México”.

La última ocasión en que un Presidente de la República acudió al informe del titular de la SCJN fue el 15 de diciembre de 2022, cuando el entonces Mandatario, Andrés Manuel López Obrador, asistió al último informe de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Con la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, López Obrador nunca acudió.