$!Humphrey pide investigar a Taddei pese a su renuncia y revertir sus ‘superpoderes’

Luego del anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera electoral Carla Humphrey pidió investigar “hasta las últimas consecuencias” las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, determinar responsabilidades y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes.
Consultada este lunes a su llegada al instituto sobre si Taddei debía ser investigada pese a su salida, respondió “sin duda, a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, y sostuvo que los señalamientos deben esclarecerse por las vías legales.
“A mí me parece que es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos y a mí me parece que lo que sigue legalmente es justamente seguir todas estas investigaciones, y determinar responsabilidades en su caso y sanciones”, expresó.
Humphrey planteó realizar investigaciones internas, solicitar revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y considerar una auditoría externa de otra institución, además de hacer pública la información para conocer el alcance de las conductas señaladas.
“Que la ciudadanía tenga la información adecuada, sepa que vamos a rendir cuentas, aunque no sean actividades propias de las y los consejeros, porque por ley nosotros no administramos este instituto, pero sí tenemos que proveer toda la información y hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.
La consejera electoral atribuyó la crisis a la concentración de facultades en la presidencia del INE y responsabilizó a los legisladores por aprobar los cambios que permitieron designar puestos clave sin una discusión colegiada, por lo que llamó al Congreso de la Unión a “revertir la reforma y este maxipoder”.
Humphrey se refirió a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el 14 de octubre de 2024, que facultó a la presidencia del INE para nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
Antes, esos nombramientos debían someterse al Consejo General y obtener al menos ocho votos, por lo que requerían acuerdos entre las consejerías.
En una entrevista por separado con W Radio, Humphrey afirmó que “se hizo cada vez más difícil obtener información” dentro del organismo, incluso cuando las consejerías pedían explicaciones sobre el manejo de recursos.
También sostuvo que algunas salidas de funcionarios, atribuidas a motivos de salud u otras causas, buscaban apartar a personal con experiencia electoral, e insistió en recuperar la toma de decisiones colegiada.
Sobre la continuidad de los funcionarios nombrados por Taddei, señaló que debe evaluarse su permanencia y analizar las posibilidades del Consejo General para solicitar su separación.
“Nosotros veríamos las posibilidades que como Consejo General podríamos en su caso solicitar, que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”, aclaró.
Taddei anunció el domingo que presentaría su renuncia este lunes ante la Cámara de Diputados, después de reportajes sobre contratos con empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg, presuntos vínculos entre proveedores y personal de su oficina, e imágenes con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
La presidenta había negado favorecer a empresas y sostuvo en su comunicado de salida que la decisión no exime a nadie de esclarecer los hechos.
“Quienes dirigimos las instituciones estamos un tiempo y nos vamos, pero lo que siempre queda es la fortaleza y este instituto, la columna vertebral es el servicio profesional electoral, son las y los funcionarios que elección tras elección han dado cuenta de su imparcialidad de su experiencia para organizar los procesos electorales”, subrayó.
Durante la mañana, las 10 consejerías restantes se reunían para definir la ruta del relevo, a la espera de que se formalizara la renuncia.
Humphrey sostuvo que el instituto puede garantizar la continuidad de sus trabajos mientras se designa una presidencia provisional y la Cámara de Diputados realiza la sustitución.