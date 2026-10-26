$!Humphrey pide investigar a Taddei pese a su renuncia y revertir sus ‘superpoderes’

Luego del anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera electoral Carla Humphrey pidió investigar “hasta las últimas consecuencias” las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, determinar responsabilidades y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes.

Consultada este lunes a su llegada al instituto sobre si Taddei debía ser investigada pese a su salida, respondió “sin duda, a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, y sostuvo que los señalamientos deben esclarecerse por las vías legales.

“A mí me parece que es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos y a mí me parece que lo que sigue legalmente es justamente seguir todas estas investigaciones, y determinar responsabilidades en su caso y sanciones”, expresó.

Humphrey planteó realizar investigaciones internas, solicitar revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y considerar una auditoría externa de otra institución, además de hacer pública la información para conocer el alcance de las conductas señaladas.

“Que la ciudadanía tenga la información adecuada, sepa que vamos a rendir cuentas, aunque no sean actividades propias de las y los consejeros, porque por ley nosotros no administramos este instituto, pero sí tenemos que proveer toda la información y hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

La consejera electoral atribuyó la crisis a la concentración de facultades en la presidencia del INE y responsabilizó a los legisladores por aprobar los cambios que permitieron designar puestos clave sin una discusión colegiada, por lo que llamó al Congreso de la Unión a “revertir la reforma y este maxipoder”.

Humphrey se refirió a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el 14 de octubre de 2024, que facultó a la presidencia del INE para nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

Antes, esos nombramientos debían someterse al Consejo General y obtener al menos ocho votos, por lo que requerían acuerdos entre las consejerías.