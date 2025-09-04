Huracán Lorena se acerca a costas de Baja California Sur

El huracán Lorena continúa su trayecto hacia territorio mexicano, en la costa occidental de Baja California Sur y se prevé continúen los efectos de lluvias y vientos en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la mañana de este jueves se ubicaba a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, en B.C.S, y a 430 kilómetros al sur de Punta Eugenia.

El huracán se desplaza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 160.

Según lo previsto para este jueves, se esperan lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur, lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California (sur), Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa); lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango; y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las autoridades mantienen zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Fe, hasta Punta Eugenia, Baja California Sur; así como la zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Rosalía, B.C.S. hasta Bahía de los Ángeles, B.C.

Para este jueves, se prevé que Lorena se degrade de huracán categoría 1 a tormenta tropical y se mantenga hasta el viernes, cuando se espera que siga perdiendo fuerza antes de que esté cerca de la costa en Punta Abreojos, al norte de Baja California Sur.